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Любовь Степушова

Банк БРИКС после угроз Трампа о 100% торговых пошлинах выдал России кредит

Экономика » Финансы » Деньги

После того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС за создание альтернативы доллару, Новый банк развития (НБР) БРИКС возобновил финансирование проектов в России.

Страны БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Страны БРИКС

БРИКС окрыл кредитную линию РФ, несмотря на угрозы Трампа

Финансирование РФ по линии НБР БРИКС было остановлено в марте 2022 года из-за санкций США и ЕС, и вот выделяются $1,2 млрд кредитов на реализацию 4-х проектов. Деньги небольшие для России, но решение говорит о том, что угрозы Трампа не испугали страны БРИКС.

"У БРИКС нет шансов заменить доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна попрощаться с Соединенными Штатами. Мы требуем от этих стран взять на себя обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар США", — написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

Предупреждение Трампа удивляет, так как о новой единой валюте БРИКС официально не объявлено, наоборот, все говорят (Владимир Путин в том числе), что её внедрение не созрело. То есть либо Трамп что-то знает, чего мы все не знаем, либо он плохо знает повестку БРИКС. Второе гораздо менее вероятно.

Кредит РФ будет выдан в рублях или другой национальной валюте (юанях, например) или через новый механизм банковских переводов "Мост БРИКС" — цифровые валюты, блокчейн и систему коммерческих банков, связанных с Центральными банками стран объединения.

Единая валюта БРИКС будет внедрена, этого хотят многие

Тем не менее, единая валюта БРИКС рано или поздно будет внедрена, так как многие страны этого хотят и тут же присоединятся. И чем сильнее США будут стремиться говорить в тоне Трампа, тем больше будет расти желание создать полноценную альтернативу независящую от диктата Вашингтона.

Заявление Трампа также говорит о том, что элиты запада серьёзно боятся за свою печатную машину по производству бумаги под названием доллар, за разрушительный долговой кризис, когда рефинансировать долг США покупкой трежерис уже никто не захочет. Предыдущие же торговые пошлины Трампа в 15-25% против Китая привели лишь росту инфляции в самих США, так как импортёры просто заложили повышенные пошлины в цену товаров.

Новой валюте быть, и значит США по мере ухудшения экономической ситуации и отказа от доллара в мире, будут вести себя гораздо более адекватно и перестанут вмешиваться в дела других стран.

Для России угрозы Трампа ничего не значат

Для РФ угрозы Трампа мало что значат и сейчас, товарооборот с США в 2023 году упал до уровня 30-летней давности — $4,9 млрд. Нет проблемы в этом вопросе и у Ирана.

Товарооборот Китая с США на два порядка больше, но Китаю есть чем ответить. Не говоря о зеркальных санкциях, он может создать напряжение для США в Латинской Америке, вытесняя их экономически. Стратегически, если будет война за Тайвань, то Китаю понадобится альтернативная валюта. Сложнее с Индией и Бразилией, ЮАР и другими членами БРИКС. Но они будут прикидываться ничего не знающими, как это сделала днями Претория. Но долю валюты БРИКС в транзакциях они будут увеличивать, увещевая Трампа снять санкции с РФ и Ирана.

Позиция Трампа касается не только торговли, речь идет о сохранении статус-кво в мире, где США пока диктуют правила.  Группа БРИКС, в свою очередь, отражает растущее недовольство развивающихся экономик этим порядком. БРИКС не заменит доллар в ближайшее время, но послание группы открытием кредитной линии России ясно: жизнь за пределами Вашингтона не только есть, но она налаживается.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы брикс кредит дональд трамп
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