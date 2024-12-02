Попытки Трампа сохранить господство доллара могут привести к неожиданным результатам

Bloomberg предупредил о последствиях выпадов Трампа в адрес БРИКС

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению специалистов по рыночным исследованиям, попытки избранного президента США Дональда Трампа сохранить мировое большинство в рамках доллароцентричной финансовой системы могут привести к неожиданным результатам. Однако доллар всё ещё остаётся доминирующей валютой, говорится в материале агентства Bloomberg.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Некоторые считают, что доллар продолжит "управлять миром", в то время как другие полагают, что процесс отказа некоторых стран от американской валюты необратим.

"Ближайшее будущее всё ещё за долларом, а идея развивающихся стран о создании собственной единой валюты — это лишь несбыточная мечта", — цитирует агентство слова Марка Собеля, который проработал в Министерстве финансов США более 40 лет.

Аналитик крупной австралийской банковской группы Родриго Катрил утверждает, что доллар остаётся лидером по нескольким причинам: это самая ликвидная, доступная и часто используемая в кредитовании валюта в мире.

Однако он также признаёт, что угрозы Трампа могут ускорить процесс дедолларизации, поскольку страны БРИКС стремятся освободиться от "гринбеков".

По мнению обозревателя агентства, своими громкими заявлениями и бесконечными постами в социальных сетях Трамп дестабилизирует финансовый рынок, нарушая график работы и сна инвесторов по всему миру. Однако некоторые участники рынка уже не воспринимают всерьёз очередное сообщение будущего президента, считая его эффект краткосрочным.

Хотя доминированию доллара на мировом рынке ничто не угрожает, его долгосрочные перспективы остаются неопределёнными.

"С сегодняшнего дня все, кто за пределами США использует доллар для транзакций, будут воспринимать это как ярмо, которое Штаты на них накладывают", — утверждает валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Он также подчёркивает, что это будет восприниматься как гнёт, если США будут проводить эгоистичную политику и в других областях.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС ввести "стопроцентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

В МИД ЮАР заявили, что страны БРИКС не ведут работы по созданию подобной валюты. Но при этом намерены развивать торговлю, используя национальные валюты.