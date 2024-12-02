InsideOver: Запад делает неверные выводы из колебаний курса рубля

Запад делает неверные выводы из колебаний курса рубля

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс российской валюты на минувшей неделе был в некоторые моменты на минимальных значениях по отношению к доллару за последние два года. В связи с этим на Западе вновь заговорили о возможном крахе российской экономики и эффективности санкций.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российская валюта

США и Евросоюз совершают ошибку, недооценивая ситуацию в России, говорится в материале итальянского издания InsideOver.

Его автор полагает, что падение курса рубля воспринимается как ещё один сигнал о трудностях в экономике страны. И Запад может совершить ошибку, если будет основываться только на этом.

Причинами падения курса рубля стали низкие цены на нефть и новые ограничения со стороны Запада в отношении российских банков. В этой ситуации на Западе вновь начали говорить о том, что экономика России находится в кризисе и у Кремля заканчиваются деньги.

Обозреватель InsideOver отмечает, что в США и Евросоюз регулярно обсуждают возможное падение российской экономики, но ничего подобного не происходит.

Он иронично замечает, что эта тема поднимается каждые несколько месяцев в течение последних трёх лет, но ничего не меняется.

"Рубль падает, но не стоит думать, что это приведёт к краху России", — считает автор.

В Италии отмечают, что промышленное производство в России не остановилось, торговые связи с Индией и Китаем не были нарушены. Россия продолжает активно торговать энергоносителями и получать прибыль от этого.

Также существует мнение, что после возвращения Трампа в Белый дом санкции против России могут быть ослаблены.

В связи с этим автор материала считает, что Западу не стоит делать поспешных выводов о будущем России, основываясь только на текущей ситуации с курсом рубля. США и государства Европейского сообщества должны быть более осторожны в своих прогнозах.

После введения США санкций против "Газпромбанка", который отвечает за торговлю энергоресурсами между Россией и Европой и является основным источником валюты для российского рынка, курс рубля снизился на 15 процентов по отношению к доллару.

Между тем, генеральный директор ВТБ Андрей Костин считает, что после периода нестабильности курс рубля установится на уровне около ста за доллар.

В интервью агентству Reuters Костин заявил, что раньше половина баланса ВТБ была в долларах, и любое движение курса сильно влияло на деятельность в том числе и этого банка. "Теперь нам это безразлично", — сказал он.

Колебания же курса рубля, считает Костин, были эмоциональным всплеском в значительной степени.