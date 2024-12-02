На протяжении многих лет учёные из России активно сотрудничали с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Однако недавно их деятельность из-за санкций была прекращена.
Это решение может привести к проблемам для всего мирового сообщества, включая Германию, говорится в материале немецкого издания Hamburger Morgenpost (HM).
"Последствия будут ощущаться даже в Гамбурге", — отмечает его автор.
Обозреватель Hamburger Morgenpost отмечает, что российские учёные активно участвовали в работе крупнейшего в мире научно-исследовательского института физики элементарных частиц, который находится в Женеве. Однако было принято решение прекратить сотрудничество с ними.
Не все на Западе были рады такому решению. В частности, немецкие учёные предупреждают о возможных проблемах.
Беата Хайнеманн, директор отдела физики элементарных частиц в Немецком электронном синхротронном центре в Гамбурге, подтвердила, что нельзя исключать негативных последствий для мировой науки. Она отметила, что без участия российских специалистов будет сложнее проводить некоторые исследования.
"Россия обладает большим опытом в области машиностроения", — подчеркнула Беата Хайнеманн.
ЦЕРН, в котором сейчас 24 страны-участницы, управляет самым мощным ускорителем частиц в мире. В работе над экспериментами участвуют тысячи учёных из десятков стран. Недавно организация отметила своё 70-летие.
До недавнего времени в работе было задействовано около тысячи учёных из России. По словам директора по исследованиям ЦЕРН Йоахима Мниха, российские специалисты были очень полезны.
По информации Hamburger Morgenpost, ЦЕРН столкнулся с проблемами из-за невозможности получить российские комплектующие, необходимые для ускорителя частиц. Некоторые детали не могут быть доставлены из-за санкций против России.
В результате убытки организации составили около 50 миллионов евро, и их придётся компенсировать за счёт других участников проекта, включая Германию.
Работа российских учёных в проекте была прекращена 30 ноября. В России неоднократно подчёркивали, что это исключительно политическое решение, которое не имеет ничего общего с научной деятельностью.
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