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Олег Артюков

Baidu: Россия получила щедрый подарок накануне визита Путина в Казахстан

В Китае рассказали о подарке, полученным Россией перед визитом Путина в Казахстан
2:33
Экономика

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетил Казахстан с двухдневным визитом. В ходе поездки он провёл переговоры с руководством страны и принял участие в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

По мнению автора материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Baidu, перед визитом президента России в Казахстан произошло несколько интересных событий. Незадолго до поездки в Москву пришли хорошие новости.

"Накануне визита в Казахстан Путину был сделан щедрый подарок", — считает автор материала.

Он отмечает, что в последние годы Россия живёт в условиях санкций Запада, который стремится лишить её основных источников дохода. В частности, западные страны пытаются ограничить экспорт энергоносителей, чтобы обрушить российскую экономику.

В такой ситуации Москва ищет новые рынки для сбыта своей нефти и газа, а также способы их доставки покупателям. В этом контексте подарок, сделанный президенту России, оказался как нельзя кстати. Его преподнёс президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В преддверии визита Путина в Казахстане заявили о заинтересованности в том, чтобы стать транзитной страной для российского газа, который будет поставляться в Китай. Россия давно ищет способы увеличить поставки энергоносителей в Китай, и предложение Казахстана выглядит очень заманчиво.

"Подарок Казахстана — это беспроигрышный вариант для России и Китая", — считают журналисты Baidu.

В Китае отметили, что отношения между Москвой и Астаной прочные и стабильные, и Казахстан зарекомендовал себя как надёжный партнёр в условиях геополитической нестабильности.

Пекину, в свою очередь, интересна диверсификация поставок энергоносителей, и этот проект может стать очень выгодным для всех участников.

Он может стать альтернативой газопроводу "Сила Сибири — 2", переговоры о строительстве которого идут уже давно.

Единственные, кто будет недоволен этой сделкой — это Соединённые Штаты. Для Вашингтона это станет ещё одним подтверждением того, что санкции не работают.

Заметим в свою очередь, что вряд ли здесь речь может идти о подарках. Ведь в случае реализации проекта, Казахстан будет получать платежи за транзит газа. Так что этом может быть выгодно для всех сторон.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы казахстан
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