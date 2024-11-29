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Олег Артюков

SilverSeek: Россия лишила Запад важного ресурса

Россия лишила Запад важного ресурса — лома драгоценных металлов
3:21
Экономика

Соединённые Штаты Америки и их союзники ввели ограничительные меры в отношении России, что привело к серьёзному экономическому конфликту между Востоком и Западом.

Слитки серебра
Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слитки серебра

В ответ на западные санкции Россия ввела запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Это решение имеет большое значение, говорится в материале американского издания SilverSeek.

"Этот шаг, последовавший за многолетней практикой Китая по сохранению своего золота и серебра, указывает на изменение мировой динамики, которое может иметь далеко идущие последствия", — отмечает его автор.

Обозреватель SilverSeek подчёркивает, что действия России подтверждают изменение мировой динамики. Некоторые западные аналитики давно предсказывали, что такие стратегически важные страны, как Россия и Китай, начнут принимать меры по ограничению экспорта важнейших металлов. Похоже, что эти прогнозы начинают сбываться.

На Востоке сосредоточено большинство природных ресурсов Земли и мировой промышленности. Россия, обладающая огромными запасами природных ископаемых, и Китай с его мощной промышленностью делают ставку на сохранение этих ценных ресурсов внутри своих границ. Таким образом, они укрепляют свои экономические основы и бросают вызов доминированию доллара США.

"Многие западные финансовые эксперты, полагаясь на веру в превосходство доллара США, не приняли во внимание эти прогнозы. Однако по мере развития событий становится ясно, что богатые ресурсами страны Востока играют в долгосрочную игру, которая в конечном итоге может склонить баланс в их пользу", — считает эксперт.

В результате, когда Россия и Китай сосредоточат в своих руках большую часть мировых стратегических ресурсов, они одержат верх в экономическом противостоянии с Западом. Последний не сможет ничего с этим поделать, полагает автор материала.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничений на экспорт ряда стратегических видов сырья.

По словам президента, ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства на первом этапе вызвали "определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке", но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России. Отчасти то же самое происходит в промышленности.

Глава государства отметил, что на ограничение ввоза промышленной продукции российский бизнес "подхватывает определённые направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнёры", которые просто поставляют относительно дешёвые товары на рынок промышленной продукции. Отчасти с этим связан рост ВВП страны.

Путин подчеркнул, что Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. В частности, по природному газу — почти 22 процента от мировых запасов, по золоту — почти 23 процента, по алмазам — почти 55 процентов.

Недавно стало известно, что российское правительство приняло решение об ограничении экспорта обогащённого урана в США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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