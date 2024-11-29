Планы Трампа в отношении Китая могут негативно сказаться на бизнесе Маска

Пошлины Трампа могут ударить по бизнесу Маска

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может ввести высокие пошлины на товары из Китая. И это может негативно сказаться на компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, говорится в материале британского издания Financial Times.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

По информации издания, Tesla получила значительную финансовую поддержку от китайского правительства в виде кредитов, субсидий и налоговых льгот.

Аналитик американского инвестиционного банка Jefferies Филипп Ушуа считает, что в случае повышения пошлин на китайский импорт, Tesla может столкнуться с серьёзными проблемами. Однако учитывая риски, связанные с этим решением, можно предположить, что Маск может оказать сдерживающее влияние на тарифную политику Трампа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Маск может стать посредником в торговых отношениях между США и Китаем в случае победы Трампа на выборах.

А вот по информации журнала Newsweek, Маск и Трамп могут столкнуться в конфликте из-за Китая, так как миллиардер может выступить против жёсткой экономической политики в отношении Китая.

Ещё будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трамп заявил о своём намерении повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран.

Во время своего предыдущего президентского срока Трамп начал "торговую войну" с Пекином, которая фактически продолжилась при его преемнике, действующем президенте Джо Байдене. Звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.

Tesla Motors, компания, возглавляемая Илоном Маском, была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Помимо электромобилей, компания также производит батареи и электродвигатели по собственной технологии и продаёт их другим автомобильным компаниям, таким как Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была перенесена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

У компании Tesla есть "гигафабрика" в Шанхае, где производятся автомобили для внутреннего рынка Китая и Океании. В 2022 году на долю КНР приходилось около 22,5% от общей выручки компании. В связи с этим Маск до сих пор проявлял осторожность в своих высказываниях относительно политики властей Китая.