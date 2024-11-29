Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Планы Трампа в отношении Китая могут негативно сказаться на бизнесе Маска

Пошлины Трампа могут ударить по бизнесу Маска
2:39
Экономика

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может ввести высокие пошлины на товары из Китая. И это может негативно сказаться на компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, говорится в материале британского издания Financial Times.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

По информации издания, Tesla получила значительную финансовую поддержку от китайского правительства в виде кредитов, субсидий и налоговых льгот.

Аналитик американского инвестиционного банка Jefferies Филипп Ушуа считает, что в случае повышения пошлин на китайский импорт, Tesla может столкнуться с серьёзными проблемами. Однако учитывая риски, связанные с этим решением, можно предположить, что Маск может оказать сдерживающее влияние на тарифную политику Трампа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Маск может стать посредником в торговых отношениях между США и Китаем в случае победы Трампа на выборах.

А вот по информации журнала Newsweek, Маск и Трамп могут столкнуться в конфликте из-за Китая, так как миллиардер может выступить против жёсткой экономической политики в отношении Китая.

Ещё будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трамп заявил о своём намерении повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран.

Во время своего предыдущего президентского срока Трамп начал "торговую войну" с Пекином, которая фактически продолжилась при его преемнике, действующем президенте Джо Байдене. Звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.

Tesla Motors, компания, возглавляемая Илоном Маском, была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Помимо электромобилей, компания также производит батареи и электродвигатели по собственной технологии и продаёт их другим автомобильным компаниям, таким как Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была перенесена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

У компании Tesla есть "гигафабрика" в Шанхае, где производятся автомобили для внутреннего рынка Китая и Океании. В 2022 году на долю КНР приходилось около 22,5% от общей выручки компании. В связи с этим Маск до сих пор проявлял осторожность в своих высказываниях относительно политики властей Китая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай илон маск
Обсудить
Новости Все >
Этот проверенный способ поможет очистить унитаз – нужен всего лишь популярный напиток
YouTube попросил российских пользователей об одной вещи
Вместо праздного шатания: российских депутатов предложили отправить на СВО
В России предлагают использовать Пушкинскую карту для транспортных расходов
Сколько флаконов духов нужно для уверенности и гармонии
Старый смартфон может оказать неоценимую услугу вашему автомобилю
Lada и Changan в одном ряду: какие седаны выбрать до 1,7 млн рублей
Иммунитет под угрозой: почему популярные средства могут навредить
Почему владельцы Toyota Highlander и Honda Pilot не хотят продавать свои авто
Штраф до 5 тысяч: запрет на неоригинальные детали в авто
Сейчас читают
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников Новая Земля — самый северный и холодный форпост России Сергей Лебедев
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
YouTube попросил российских пользователей об одной вещи
Вместо праздного шатания: российских депутатов предложили отправить на СВО
В России предлагают использовать Пушкинскую карту для транспортных расходов
Сколько флаконов духов нужно для уверенности и гармонии
Старый смартфон может оказать неоценимую услугу вашему автомобилю
Lada и Changan в одном ряду: какие седаны выбрать до 1,7 млн рублей
Иммунитет под угрозой: почему популярные средства могут навредить
Почему владельцы Toyota Highlander и Honda Pilot не хотят продавать свои авто
Пресная вода из Гренландии может остановить важнейшее океаническое течение
Штраф до 5 тысяч: запрет на неоригинальные детали в авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.