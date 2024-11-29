Россия ввела санкции против государства — крупного производителя масла

Россия ввела эмбарго на поставки из страны — крупного производителя масла

3:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России.

Фото: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Масло

Эмбарго подразумевает запрет на импорт продуктов из Соединённых Штатов Америки, Европейского союза (в состав входят 27 государств), Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

В список также включена Новая Зеландия — один из крупнейших мировых производителей сливочного масла. Ежегодно страна производит около 475 тысяч тонн масла, занимая пятое место в мире. Наиболее известные бренды новозеландского масла: Anchor, Westgold, Fonterra, Mainland и Kapiti. Масло является основным экспортным продуктом страны.

Продовольственное эмбарго в отношении государств, которые ввели и поддержали антироссийские санкции, было введено указом президента Российской Федерации Владимира Путина более десяти лет назад — в августе 2014 года. Под запрет попали поставки широкого спектра продуктов животноводства и растениеводства, включая говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, морепродукты, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, одним из ключевых результатов продэмбарго стало значительное увеличение объёмов производства продуктов питания в России.

За период с 2014 по 2023 год фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2 процента, а в пищевой промышленности — 42,9 процента.

С момента введения эмбарго его действие неоднократно продлевалось. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин продлил срок действия эмбарго до конца 2024 года.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что с начала 2024 года суммарные объёмы выпуска продукции российского агропромышленного комплекса выросли на 1,8 процента.

За отчётный период отечественные предприятия нарастили объёма выпуска молока, готовых продуктов питания и напитков. Кроме того, в России продолжает увеличиваться производство скота и птицы, резюмировала Лут в ходе выступления на заседании правительства.

А премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с января российские аграрии, по предварительной оценке, собрали в общей сложности более 128 миллионов тонн зерновых. Глава правительства отметил положительную динамику и по масличным культурам, включая сою, подсолнечник и рапс. В свою очередь, Лут подчеркнула, что достигнутый результат позволит полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам 2024 года российские аграрии соберут около 130 миллионов тонн зерна. По его словам, этот показатель позволит реализовать экспортные задачи, стоящие перед отечественным агропромышленным комплексом.