Глава Евроцентробанка попросила Евросоюз не вступать в конфликт с Трампом

Глава ЕЦБ попросила ЕС не конфликтовать с Трампом

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью британскому изданию Financial Times глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала политиков блока не вступать в торговую войну с США, а вместо этого начать переговоры с президентом Трампом по вопросу возможных пошлин на европейские товары.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Она также предложила увеличить импорт американских товаров, включая сжиженный природный газ.

По её мнению, торговая война между ЕС и США может быть более разрушительной, чем рост закупок СПГ из США. Возможный конфликт может привести к снижению ВВП во всём мире.

Лагард подчеркнула, что необходимо сохранять спокойствие, несмотря на обещания Трампа повысить заградительные пошлины на европейские товары на 20%. Она считает, что Европе следует покупать больше американского газа и продукции военно-промышленного комплекса, поскольку это более разумный подход, чем тактика "око за око".

Ранее она уже предсказывала возвращение Трампа в Белый дом, считая это серьёзной угрозой для Евросоюза.

Стоит отметить, что ранее о намерении увеличить закупки американского СПГ заявили Южная Корея и Вьетнам. Эти страны имеют торговый профицит с США (они продают в США больше, чем покупают у них), а Трамп категорически заявил, что не приемлет такой ситуации.

Однако остаётся открытым вопрос, будет ли сбалансированный торговый баланс гарантией от пошлин, которые обещает Трамп (10-20% на весь импорт, кроме китайского, и 60% на китайский).

Дональд Трамп 25 ноября заявил, что в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, введёт пошлины в размере 25 процентов на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Вашингтон, Мехико и Оттава связаны трёхсторонним торговым соглашением USMCA, которое предполагает создание зоны свободной торговли между государствами.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала Трампу ввести ответные пошлины, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо после заявления республиканца обсудил с ним последствия торговых ограничений по телефону.

Избранный президент США ранее неоднократно обещал избавиться от дисбаланса в торговле с другими странами путём повышения пошлин на поставляемые товары.