В Еврокомиссии заявили о проблемах с конкурентноспособностью ЕС

Еврокомиссия признала проблемы с конкурентноспособностью ЕС

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика Европейского союза теряет конкурентоспособность, заявила Мария Альбукерке, которая с 1 декабря 2024 года займёт пост еврокомиссара по финансовым услугам и инвестициям.

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В течение пяти лет она планирует изменить ситуацию, чтобы сохранить рабочие места в странах блока. Её основные цели — объединить рынок капитала в ЕС и сократить отставание в технологиях от Китая и США.

Европейская комиссия снизила прогноз роста ВВП ЕС на следующий год до полутора процентов, хотя весной ожидалось 1,6 процента.

ЕК не упоминает о том, что снижение конкурентоспособности экономик европейских стран во многом связано с отказом от российских нефти и топлива, а также резким сокращением закупок газа из России. Это мнение не только пророссийских СМИ, но и экс-главы ЕЦБ Марио Драги, которое он выразил в широко обсуждаемом докладе, отмечает издание "Нефть и капитал".

Недорогое энергосырьё было ключевым фактором, который позволял локомотиву европейской промышленности — Германии — наращивать производственный сектор. Без этого фактора при высокой стоимости рабочей силы в еврозоне и отставании в технологиях страны Европы вряд ли смогут конкурировать на мировом рынке.

Однако Европейская комиссия непреклонна: необходимо заменить российский газ американским сжиженным природным газом, а от нефти и нефтепродуктов Европа уже отказалась, хотя сейчас она получает топливо из Индии, которое производится из российской нефти.

Накануне в выступлении перед голосованием Европарламента за новый состав Еврокомиссии глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение следующих пяти лет сосредоточиться на поиске альтернативных источников энергии для замены российского сжиженного природного газа.

Она выразила уверенность в том, что новый комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен сможет добиться снижения стоимости энергии в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что цены на энергоресурсы необходимо снизить как для жилых домов, так и для промышленных предприятий.

Правда, Урсула фон дер Ляйен не уточнила, каким образом планируется воплотить в реальность всё это разнообразие планов.