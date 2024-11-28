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Олег Артюков

Правительственный кризис стоил Германии миллиардов евро

Германия потеряла миллиарды евро из-за правительственного кризиса
Экономика

Распад правящей коалиции в Германии привёл к экономико-политической нестабильности, которая, по оценкам экспертов, уже обошлась немецкой экономике в 20 миллиардов евро в этом году. Об этом сообщает Süddeutschen Zeitung, ссылаясь на исследование, проведённое главным экономистом Союза производителей лекарственных средств (VFA).

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

По мнению автора исследования Клауса Михельсена, стоимость правительственного кризиса для экономики страны составила около 0,3 процента от показателя производительности экономики. Федеральное правительство, в свою очередь, считает, что внутренний валовой продукт снизился на 0,2 процента.

"Хаос вокруг "светофорного" правительства (так называют коалицию из трёх партий, цвета которых соответствуют цветам светофора) столкнул Германию в рецессию. Если бы не этот длительный экономико-политический спор, ВВП мог бы вырасти", — отмечает издание.

В экономической модели, использованной для подсчёта убытков, учтены неблагоприятные экономические условия и их последствия.

"Светофор" не может списать 20 миллиардов евро на плохой спрос из Китая или потерю поставок дешёвого газа из России. Цена экономико-политического хаоса обусловлена внутренними причинами", — отмечает газета.

В начале ноября Германия столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава министерства финансов Кристиан Линднер (партия "Свободные демократы").

В качестве причины он назвал нежелание последнего одобрить в рамках планирования государственного бюджета одновременно и увеличение расходов на поддержку Украины, и инвестиции в будущее Германии.

В результате раскола в правительстве вероятные досрочные выборы назначены на 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря направит в бундестаг запрос о доверии ему на посту канцлера, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.

Если Шольцу будет выражено доверие, он сможет во главе с правительством меньшинства (социал-демократов и "Зелёных") начать переговоры о создании коалиции с другими партиями. Однако такой сценарий маловероятен из-за почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости проведения досрочных выборов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия экономика
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