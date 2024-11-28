Правительственный кризис стоил Германии миллиардов евро

Распад правящей коалиции в Германии привёл к экономико-политической нестабильности, которая, по оценкам экспертов, уже обошлась немецкой экономике в 20 миллиардов евро в этом году. Об этом сообщает Süddeutschen Zeitung, ссылаясь на исследование, проведённое главным экономистом Союза производителей лекарственных средств (VFA).
По мнению автора исследования Клауса Михельсена, стоимость правительственного кризиса для экономики страны составила около 0,3 процента от показателя производительности экономики. Федеральное правительство, в свою очередь, считает, что внутренний валовой продукт снизился на 0,2 процента.
"Хаос вокруг "светофорного" правительства (так называют коалицию из трёх партий, цвета которых соответствуют цветам светофора) столкнул Германию в рецессию. Если бы не этот длительный экономико-политический спор, ВВП мог бы вырасти", — отмечает издание.
В экономической модели, использованной для подсчёта убытков, учтены неблагоприятные экономические условия и их последствия.
"Светофор" не может списать 20 миллиардов евро на плохой спрос из Китая или потерю поставок дешёвого газа из России. Цена экономико-политического хаоса обусловлена внутренними причинами", — отмечает газета.
В начале ноября Германия столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава министерства финансов Кристиан Линднер (партия "Свободные демократы").
В качестве причины он назвал нежелание последнего одобрить в рамках планирования государственного бюджета одновременно и увеличение расходов на поддержку Украины, и инвестиции в будущее Германии.
В результате раскола в правительстве вероятные досрочные выборы назначены на 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря направит в бундестаг запрос о доверии ему на посту канцлера, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
Если Шольцу будет выражено доверие, он сможет во главе с правительством меньшинства (социал-демократов и "Зелёных") начать переговоры о создании коалиции с другими партиями. Однако такой сценарий маловероятен из-за почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости проведения досрочных выборов.
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