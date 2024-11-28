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Любовь Степушова

Газпром отказывается решать газовые проблемы Молдавии за свой счёт. Не помогает даже шантаж Приднестровьем

4:42
Экономика » Сырье » Газ

Россия впервые не пошла на поводу у "нейтральной" Молдавии по поставкам газа, не помог и шантаж гуманитарной катастрофой в Приднестровье.

газовая горелка
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газовая горелка

Надувание щёк Молдавию не спасло

С 1 января 2025 года Украина прекращает транзит газа в Восточную Европу, часть его шла в Молдавию. При этом Кишинёв давно уверял, что Молдавия "гораздо более независима от российского газа". Но на переговоры с "Газпромом" пришлось пойти, потому что ситуация — на самом деле кризисная.

Глава минэнерго страны Виктор Парликов после переговоров в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона, чтобы начать переговоры об альтернативном пути поставок, например, через Турцию, требует сначала погасить задолженность в 700 млн долларов, которую Кишинёв не признаёт. Также, по словам министра, "Газпром" потребовал от молдавского руководства "убедить Киев" обеспечить транзит, необходимый для поддержания энергетической безопасности Молдавии.

"Надувание щёк Молдавию не спасло", — сказал Pravda.Ru заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, молдаване устроили "цирк с долгом, заказав какой-то шарашкиной конторе аудит, который якобы показал, что долг просроченный". Хотя за просроченный долг "ещё и дополнительные проценты начисляются в нормальной юридической кредитно-долговой практике", подчеркнул эксперт.

Молдавия шантажирует Россию гуманитарной катастрофой в Приднестровье

Кишинёв сейчас давит на то, что не будет газа в Приднестровье (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, ПМР), так как "украинская" труба идёт через регион. По словам премьера Дорина Речана, кризис в ПМР затронет "350 тысяч человек, большая часть из них — наши граждане, которые рискуют остаться без тепла и без электричества, и это может обернуться гуманитарной катастрофой".

По мнению Парликова, главное — "спасти Приднестровье", а на правом берегу "мы диверсифицировали наш портфель и управляем поставками газа". Спасение Приднестровья, по его словам, может стоить 400 млн евро в год, если "Газпром" "закроет кран".

"Очевидно, что в регионе должны быть повышены тарифы. Мы несколько раз предупреждали представителей региона, что дешёвый газ закончится", — заключил молдавский чиновник.

В ПМР не комментируют ситуацию. Дело в том, что "закрытый кран" будет иметь серьёзные последствия не только для региона. По словам Алексея Гривача, есть большие риски для энергоснабжения всей Молдавии, потому что 80% потребляемой на правом берегу электроэнергии вырабатывается в ПМР, на Молдавской ГРЭС, которая работает на российском газе.

То есть тарифы на электроэнергию поднимутся по всей Молдавии. При этом выясняется, со слов того же Парликова, что предыдущее правительство не удосужилось накопить достаточные резервы газа. Они закончатся к февралю, придётся электроэнергию импортировать.

Россия не будет решать газовые проблемы Молдавии за свой счёт

Стоит отметить, что если Молдавия не договорится с "Газпромом", то ожидать помощи не от кого, хотя Парликов надеется на" поддержку международных партнёров" или на то, что "Газпром" всё же будет снабжать "частично" ПМР, вероятно, для работы ГРЭС.

По мнению Алексея Гривача, у Молдавии есть ещё примерно месяц для того, чтобы урегулировать этот вопрос.

"Вопрос, с одной стороны, финансовый, так как деньги, которые не были заплачены за газ, естественно, уже куда-то растворились и их нужно изыскивать с текущих ресурсов. Но он также и политический. В первую очередь, это попытка за счёт Москвы вновь решить какие-то свои проблемы и ещё делать вид, что им конструктивные отношения с Россией не нужны", — сказал для Pravda.Ru Алесей Гривач.

Казалось бы, признавайте долг, выплачивайте с рассрочкой и будете получать дешёвый газ, а не покупать его же, переплачивая европейцам. Но геополитика не позволяет "нейтральной" Молдавии "субсидировать агрессора". Между тем все те, кто в Брюсселе давит на Кишинёв, в своих странах сами резко увеличивают поставки газа из РФ. Холода в домах зимой им избиратель не простит. В Молдавии же в следующем году состоятся парламентские выборы.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром»  — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Доля «Газпрома» в мировых запасах газа составляет 16 %, в российских — 71 %.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших ГТС в мире. Украинские газопроводы соединены с магистральными сетями всех сопредельных государств: России, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии.

Приднестро́вье — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. Обычно под Приднестровьем подразумевается территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, лежащая преимущественно на левом берегу Днестра и целиком располагающаяся в пределах границ Молдавии.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газ газпром молдавия приднестровье
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