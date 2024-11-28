Самый интригующий момент — создание союзной инфраструктуры. Эксперт Своик о визите Путина в Казахстан

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком кругу. Важнейший результат — это создание надгосударственной инфраструктуры, по сути, союзной.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Главное достижение Путина и Токаева — создание союзной инфраструктуры

По информации казахстанского издания Egemen, президент Токаев отметил, что в ходе переговоров были обсуждены все актуальные вопросы, связанные с двусторонней повесткой дня.

"Казахстан является надёжным стратегическим партнёром и союзником России в такой сложный период и не отступит от этого направления в будущем", — сказал президент Казахстана.

Достигнутые результаты комментирует для Pravda.Ru казахстанский экономист, специалист в области энергетики Пётр Своик.

— Что это за 20 соглашений, которые были подписаны. Как вы их оцениваете?

— Ни одного нового соглашения не заключено, но это очень серьёзное продвижение совместных проектов, прежде всего инфраструктурных, в области электроэнергетики, газотранспортных систем, железных и автомобильных дорог, которые были построены при СССР и нуждаются не только в обновлении, но и расширении.

Этот процесс, что важно подчеркнуть, идёт на надгосударственном уровне, как бы раньше сказали — союзном. Например, реверс газа из России в Узбекистан с подачей на Казахстан уже идёт в рамках межгосударственной газотранспортной системы, которая потребует своей организации, диспетчерской дисциплины и иерархии, совместного плана и способов инвестирования. Или Балхашская атомная станция, которую ещё только будут строить, будет не только соединительным мостом между северной южной энергозонами Казахстана, но также между российской энергосистемой Урала, Сибири и Алтая и югом Казахстана, который входит в энергетическое кольцо Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. А это опять же общая энергоструктура, в которой также будет общая диспетчерская дисциплина.

То есть на самом деле речь идёт о создании, восстановлении и развитии бывшей союзной, ныне надгосударственной, практически тоже союзной, инфраструктуры, но без союза. И это самый такой интригующий момент современности. Ранее была проделана громадная работа по унификации регламентов торгового Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), а теперь сама жизнь заставляет переходить в инфраструктурный формат. Тем более, что в рамках этого Евразийского союза главы государств подписали соглашение о создании к 2027 году общих рынков нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнергии.

Казахстан надеется на мультипликативный эффект

Безусловно, налицо сотрудничество, равноправие, но вся та энергетика, газотранспортная система, с которыми Россия входит в Казахстан для нашей общей пользы, проектируются не у нас, строиться будут российскими силами, комплектоваться российским оборудованием, и, по всей видимости, подача газа будет осуществляться по неким экспортным ценам, а не по неким близким к внутрироссийским. И это ставит нас в положение, прямо скажем, не просто младшего брата, а бедного брата.

Обижаться на это не стоит, но стоит поставить вопрос ребром, это моё личное мнение, что всякие энергетические, транспортные, газотранспортные проекты, реализуемые в Казахстане, должны сопровождаться включением Казахстана в соответствующую проектную, машиностроительную, техническую и образовательную инфраструктуру. Например, параллельно строительству атомной станции в Казахстане надо бы будущему подрядчику (я думаю, что это будет "Росатом") приступить к строительству двух-трёх, а лучше и десяти машиностроительных предприятий по атомной энергетической компетенции в Казахстане, с тем чтобы мы стали частью этого процесса. Я бы очень хотел, чтобы так было, но пока вот эта нотка в отношениях наших государств не звучит.

— Кто будет инвестировать в строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске?

— "Интер РАО", Россия будет строить. Она же будет комплектовать оборудованием и финансировать. Наша доля будет 30%, а основной взнос будет российский, считай иностранный, если мы рассматриваем себя как суверена.

"Росатом" имеет сильные позиции в тендере по строительству АЭС в Казахстане

— АЭС, вы сказали, будет строить, вероятно, "Росатом". Почему вы так думаете?

Конкретно в официальных документах слово "АЭС" отсутствует, хотя все слова о сотрудничестве в области мирного атома сказаны. После референдума будет проведён тендер между несколькими претендентами. Это Россия, Китай, Южная Корея и Франция. И забегать вперёд, уже объявлять, что вот мы уже договорились с "Росатомом", будет неправильно. Но в составе российской делегации был Алексей Лихачёв, главный исполнительный директор "Росатома". Поговаривают, что незадолго до саммита он прилетал в Казахстан и обговаривал условие участия России в тендере, достаточное для того, чтобы Россия там выглядела уверенно.

Казахстану придётся выбирать, развязка будет драматичной

— Заявлено об укреплении стратегического партнёрства с РФ, но с США Казахстан заявляет об этом же. И с Францией тоже. Во французской газете Le Figaro вышла статья Токаева "Казахстан — стратегический и надёжный партнёр Франции". Совместимы ли эти позиции в условиях геополитического раскола, или придётся выбирать?

— В итоге, разумеется, придётся выбирать. А сейчас наша многовекторность обусловлена не только политикой, но и экономическими реалиями. В Казахстане есть три ключевых нефтяных месторождения (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган), которые принадлежат европейским и американским компаниям. Они качают всю свою продукцию через, главным образом, российский трубопровод КТК в порт Новороссийск. Танкерами из Новороссийска нефть идёт в Румынию и Германию. Это сердце нашей экономики, основа нашего бюджета. Если это сердце перестанет биться, то нам конец. Мы единственное государство бывшего Советского Союза, которое физически и очень плотно интегрировано в европейскую экономику. Да, в качестве поставщика сырья, в качестве получателя оттуда иностранных инвестиций и кредитов, то есть в качестве такой периферии, но интегрированы реально и очень плотно.

И это не говоря о том, что предыдущее компрадорское правительство Казахстана активно участвовало в вывозе капиталов и откладывании своих накоплений за границей. Столицей Казахстана до последнего времени был город Лондон. Так что наша многовекторность очень даже конкретно привязана к Европе, и тут предстоят очень драматические развязки.

— Именно личная встреча Путин — Токаев на что могла повлиять?

— Мы с вами вполне можем предположить (доказательств у нас нет), что сам транзит власти в 2019 году в Казахстане случился не без участия России. И неслучайно сразу же после назначения президентом Назарбаевым на свой пост второго президента Касым-Жомарта Токаева, последний совершил визит в Москву ещё до своих выборов. И очень неслучайно, когда у нас была попытка государственного переворота перед началом СВО в январе 2022 года — реванша старого Казахстана, президент Токаев проявил завидную твёрдость, и ОДКБ проявила похвальную оперативность, и путч был подавлен. В прошедшей личной встрече нет ничего из ряда вон выходящего, это обычное продолжение взаимоотношений, но за ней весь мир следит. Точно так же, как вот эти 20 соглашений — это текучка, ничего там такого нет неожиданного, но это существенное развитие того, что уже осуществляется.

По данным, озвученным на переговорах президентом РФ Владимиром Путиным, Россия остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Казахстана. Торговый оборот увеличился, в прошлом году его объём составил 28,5 млрд долларов. Инвестиции РФ в экономику Казахстана достигли 13 млрд долларов.

По данным Токаева, почти 20% внешней торговли Казахстана приходится на Россию. Казахстан также вложил 8,5 млрд долларов в российскую экономику. В Казахстане успешно работают 23 тысячи российских и совместных компаний. Это около половины предприятий страны, в которых задействованы иностранцы. На сегодняшний день между странами реализовано 93 совместных проекта с общим объёмом инвестиций 18,3 млрд долларов. В ближайшее время планируется реализовать 49 проектов на сумму около 29,5 млрд долларов, которые создадут более 20 тысяч рабочих мест.

Уточнения

Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев (каз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев / Qasym-Jomart Kemelūly Toqaev; род. 17 мая 1953, Алма-Ата) — казахстанский государственный и политический деятель.

