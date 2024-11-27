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Олег Артюков

WSJ: тарифы Трампа грозят разрушить мировую торговлю

Высокие таможенные пошлины США грозят разрушением глобальной торговли
2:28
Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести высокие таможенные пошлины на импорт товаров в США, что может привести к разрушению глобальной торговли, говорится в материале издания The Wall Street Journal (WSJ).

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM
перевозки

Ограничения также могут негативно сказаться на внутреннем рынке США, вызвав рост цен и недовольство потребителей. Сторонники Трампа утверждают, что его действия направлены на получение рычагов влияния на переговорах с партнёрами и конкурентами.

По информации издания, европейские союзники США, которые уже были обеспокоены обещаниями Трампа ввести пошлины на их товары, восприняли его предупреждение о тарифных ограничениях на продукцию из Мексики и Канады как знак того, что ЕС может быть втянут в торговую войну с США.

Европейские страны уже обсудили возможные ответные меры на торговые ограничения со стороны США, которые могут нанести политический ущерб Трампу. Однако WSJ отмечает, что сигналы зарубежных партнёров вряд ли заставят нового американского лидера и его команду отказаться от стратегии максимального давления на союзников и соперников.

Дональд Трамп 25 ноября заявил, что в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, введёт пошлины в размере 25 процентов на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Вашингтон, Мехико и Оттава связаны трёхсторонним торговым соглашением USMCA, которое предполагает создание зоны свободной торговли между государствами.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала Трампу ввести ответные пошлины, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо после заявления республиканца обсудил с ним последствия торговых ограничений по телефону.

Трамп также пообещал ввести дополнительные тарифы в размере десяти процентов на все китайские товары в связи с тем, что в США якобы поступает контрабанда наркотиков из Китая.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР в ответ заявили, что власти Китая проводят жёсткую политику по борьбе с наркотиками, а распространение в США синтетического опиоида фентанила — американская проблема.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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