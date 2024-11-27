Глава Еврокомиссии пообещала найти замену российскому СПГ

Глава Еврокомиссии пообещала увести Европу от российского газа

В своём выступлении перед голосованием Европарламента за новый состав Еврокомиссии глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение следующих пяти лет сосредоточиться на поиске альтернативных источников энергии для замены российского сжиженного природного газа (СПГ). В идеале она видит переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM Еврокомиссия

Кроме того, она выразила уверенность в том, что новый комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен сможет добиться снижения стоимости энергии в Евросоюзе. Она подчеркнула, что цены на энергоресурсы необходимо снизить как для жилых домов, так и для промышленных предприятий.

Однако она не уточнила, каким образом это будет достигнуто. Ранее она уже заявляла, что американский СПГ дешевле российского. Её пресс-секретарь потом пояснил, что учитывается и "политическая" цена.

Новый заместитель главы ЕК Йоргенсен, который заменит Кадри Симсон, является сторонником ВИЭ. Возможно, у него есть идеи, как сделать возобновляемую энергетику одновременно дешёвой и надёжной, отмечает издание "Нефть и капитал".

Стоит отметить, что сейчас цена газа в ЕС колеблется около 520 долларов за тысячу кубометров, что значительно ниже рекордных 2190 долларов за тысячу кубометров в конце 2021 года. Однако это всё ещё выше 400 долларов, которые были зафиксированы несколькими месяцами ранее.

И значительно выше 150-200 долларов, которые наблюдались в пандемийные 2019-2020 годы. Когда государства Евросоюза, напомним, закупали значительные объёмы природного газа в России.

Между тем, Европе предсказали конкуренцию с Азией за свободные объёмы СПГ. Сейчас в азиатских государствах цены на сжиженный природный газ выше европейских. А потому поставщики, которые не связаны долгосрочными контрактами, направляют танкеры в Азию.

Прогнозируется также, что нынешняя зима будет для европейских стран сложнее двух предыдущих. Из-за этого накопленный в хранилищах газ будет расходоваться быстрее. А потом встанет проблема новых закупок, чтобы заполнить хранилища перед очередным зимним сезоном.

Впрочем, пока это только прогнозы. Однако уже скоро ситуация на газовом рынке Европы станет более понятной.