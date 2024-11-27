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Дмитрий Плотников

Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл

3:20
Экономика » Правила игры » ЦБ

Глава Министерства финансов Антон Силуанов сегодня опять заявил, что Россия решила использовать доходы от западных активов.

Антон Силуанов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM
Антон Силуанов

Якобы мы будем использовать их замороженные активы после того, как недружественные страны стали присваивать активы нашей страны. Глава Минфина РФ подчеркнул, что "процесс уже пошёл".

А что же это за западные активы? И что за европейские компании? Сколько этих активов у нас находится? И пропорциональны ли их активы нашим замороженным на Западе?

На эти вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил доктор экономических наук, главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев.

Объясните "на пальцах" простым россиянам, что это за западные активы у нас? И что это за компании?

"Персонально по компаниям, наверное, не скажу. Но, в целом, западные активы — это, прежде всего, то, чем владели иностранные компании. Как известно, они достаточно активно покупали нашу собственность, те, кто целиком владели. Как правило, это пакеты акций. То есть те активы, собственниками которых являлись иностранные компании.

Также известно, что достаточно много компаний уже
почти за три года вышли из своих активов, продавали, особенно на первоначальном этапе. Но, тем не менее, вышли из российских активов еще не все. Имеются в виду в первую очередь именно те активы, которыми по-прежнему владеют иностранные компании".

Сколько вот этих активов у нас? Как можно их объём показать? В цифрах или в деньгах. Как можно оценить, сколько этих активов?

"Сейчас очень затруднительно давать такую оценку. Этот процесс у нас идёт непублично. Причем, в этой непубличности заинтересованы обе стороны. Иностранцы, в частности, конечно, заинтересованы в том, чтобы не показывать, насколько убыточен был этот выход. А уход — это, как правило, убыток. И поэтому они списывают, конечно, потом эти убытки. Другого пути у них нет. Так что та информация, которая была несколько лет назад, это одна, а сейчас фрагментарная информация о том, кто как вышел, на каких условиях, кто на каких условиях ещё остаётся.

Поэтому, к сожалению, здесь я какой-то конкретики не могу дать, хотя стараюсь за этим следить именно потому, что проблема с информацией, она не публичная. Обе стороны не горят желанием раскрывать какие-то подробности. Мы тут по нашей привычке действуем благородно".

По вашим ощущениям, активы, которые у нас, мы их замораживаем, пропорциональны нашим замороженным на Западе?

Нет. Конечно, речь не идёт о нескольких сотнях миллиардов долларов, если брать те же активы — международные резервы Банка России, которые были заморожены. Речь идёт, безусловно, о других деньгах. правда, конкретно я не могу сказать. Но как бы
качественную оценку сделать — больше или меньше, примерно можно. Всё-таки иностранных активов, то, что ещё осталось здесь, конечно, меньше, чем там у нас".

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством РФ единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы антон силуанов игорь николаев экономист
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