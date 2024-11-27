Sohu: на газовом рынке Европы внезапно началась паника

В Китае рассказали о внезапной панике на газовом рынке Европы

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Запада ввели многочисленные санкции против России, которые затронули и экспорт российских энергоносителей. Целью было лишить Москву одного из основных источников дохода.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0 Газовое оборудование

Несмотря на требования ЕС прекратить закупки российской нефти и газа, многие европейские страны продолжают импортировать их. Недавно стало известно о попытке одного из покупателей обмануть Россию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"В преддверии зимы европейский энергетический рынок внезапно охватила паника", — отмечает его автор.

По его словам, между Россией и Австрией возник газовый конфликт. Всё началось с того, что австрийская сторона попыталась обмануть своего поставщика энергоносителей. Газовый оператор OMV прекратил оплату за газ, в результате чего образовалась задолженность в размере 230 миллионов евро.

Когда в России потребовали оплату счетов, в Вене сослались на решение арбитражного суда, который наложил штраф на "Газпром" за то, что в 2022 году компания якобы не выполняла свои обязательства по контракту.

Реакция России, по всей видимости, стала неожиданностью не только для Австрии, но и для всей Европы.

"Газпром" нанёс сильный удар и объявил о прекращении поставок природного газа в Австрию. Причина — Австрия перестала платить", — говорится в материале.

В Китае отмечают, что в последние годы Европа пыталась высмеивать Россию, утверждая, что она прекрасно обходится без российского газа. Однако теперь им не до смеха. Дело в том, что газовая драма произошла всего за несколько дней до наступления календарной зимы.

Россия прекратила поставки топлива в Австрию, что вызвало панику во всей Европе. На фоне этой новости цены на энергоносители в ЕС резко выросли, достигнув рекордных значений за этот год.

Власти европейских стран пытаются успокоить население, заявляя, что газовые хранилища заполнены и беспокоиться не о чем. Однако это не повлияло на рынки, где из-за растущего спроса на энергоносители в связи с наступлением холодов прогнозируют тяжёлые времена.

"Европейские промышленные компании уже выражают недовольство. Цены на энергоносители выросли, а вместе с ними и производственные расходы. Многим компаниям этой зимой придётся сократить производство", — считают в Китае.