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Олег Артюков

Европа и Азия будут конкурировать за поставки газа

В Норвегии прогнозируют конкуренцию Европы и Азии за газ
2:43
Экономика

По информации, предоставленной норвежской нефтегазовой компанией Equinor, в условиях суровой зимы азиатские и европейские потребители столкнутся с конкуренцией за доступ к ограниченному объёму природного газа. Это связано с геополитическими факторами и кризисными ситуациями, которые влияют на поставки голубого топлива.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0
Танкер с СПГ

"Масштаб этой конкуренции будет зависеть от погодных условий", — заявил генеральный директор Equinor Андерс Опедал в интервью Bloomberg. Он не ожидает такой сильной волатильности, как в 2022 году, но отметил, что даже незначительные изменения на рынке могут существенно повлиять на цены.

"Шоки в поставках не принесут никаких положительных результатов. Мы продолжим развивать шельфовые проекты в Норвегии как надёжный источник долгосрочных поставок газа", — подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Спрос на углеводороды в стране резко вырос и остаётся критически важным для энергетической безопасности континента. Норвегия готова удовлетворить этот спрос.

Equinor планирует ежегодно инвестировать от 60 до 70 миллиардов крон (примерно 5,7 миллиарда долларов) до середины десятилетия, чтобы поддерживать поставки. Это позволит обеспечить около 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до 2035 года.

Глава норвежского подразделения Equinor по разведке и добыче Кьетил Хоув в августе заявил, что в 2035 году объём добычи нефти и газа на шельфе составит около 1,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что сопоставимо с объёмами добычи в начале десятилетия.

Опедал сообщил, что планы по бурению от 20 до 30 разведочных и оценочных скважин в год у побережья Норвегии остаются неизменными.

Очевидно, что для самой Норвегии более высокие цены на энергоресурсы выгодны. Но столь же очевидно и то, что одними только поставками из этой страны потребности того же Евросоюза закрыты не будут.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что нынешняя зима может оказаться для Европы не столь благоприятной, как две предыдущие. А основные поставки сжиженного природного газа из США сейчас идут азиатским потребителям, поскольку цены в Азии выше.

Эту тенденцию европейским потребителям удастся изменить только в том случае, если они предложат поставщикам более высокую цену за энергоресурсы.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы азия европа норвегия
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