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Олег Артюков

NetEase: Россия и Китай предприняли похожие действия в отношении США

В Китае рассказали о схожих действиях Пекина и Москвы в отношении США
2:19
Экономика

В последние недели внимание мировой общественности было приковано к результатам выборов в США и их последствиям. Затем главной темой для обсуждения стало испытание российской системы "Орешник", существование которой стало неожиданностью.

г.Харбин (Китай)
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
г.Харбин (Китай)

Пока все следили за этими событиями, мало кто обратил внимание на необычное поведение Кремля и его партнёров из Пекина, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

"Удивительное совпадение, но Россия и Китай фактически одновременно предприняли похожие действия", — отметил его автор.

Он обратил внимание на то, что несколько дней назад российское правительство объявило о запрете на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий. Незадолго до этого Россия в ответ на санкции ограничила экспорт урана в США.

Параллельно с этим стало известно, что Китай с 1 декабря вводит строгий экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, включая некоторые виды редкоземельных металлов — галлия и германия. Эти материалы крайне востребованы в США, где они широко применяются в военной промышленности.

По мнению автора материала в NetEase, эти события не случайны. Россия и Китай намеренно стремятся ограничить доступ США к стратегическому сырью, которое является одним из слабых мест американской промышленности.

"Китай и Россия одновременно начали оказывать давление на уязвимые места военной промышленности США", — считает автор материала.

Похоже, что ситуация развивается в соответствии с планом российского президента Владимира Путина. Недавно он поручил правительству рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт стратегического сырья.

И судя по всему, задумка начинает воплощаться в жизнь, причём работа ведётся в характерном для Путина стиле — с неожиданными поворотами. Участие Китая в этом плане стало сюрпризом и предвещает большие проблемы для США и их союзников.

"Пришло время, чтобы США столкнулись с последствиями ответных санкций", — считают в Китае.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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