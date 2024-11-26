Жителям Суринама раздадут деньги из доходов от продажи нефти и газа

Все граждане Суринама получат деньги от нефтяных доходов

3:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Суринама Чан Сантохи объявил о запуске программы "Роялти для всех". В рамках программы все жители страны будут получать выплаты из доходов от продажи нефти и газа, сообщает британское издание The Guardian.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Богач

Согласно оценкам экспертов, Суринам, население которого составляет около 600 тысяч человек, может заработать около десяти миллиардов долларов в течение следующих 10-20 лет.

Каждый гражданин страны получит 750 долларов, которые будут зачислены на сберегательный счёт. Годовая процентная ставка по счёту составит семь процентов.

Суринам и Гайана планируют получить значительные доходы от богатых морских месторождений нефти в ближайшие годы. Гайана также объявила о планах распределить около 370 фунтов стерлингов среди всех взрослых граждан, проживающих в стране и за её пределами.

Ранее Чан Сантохи заявил агентству AFP, что его страна осознаёт риски, связанные с так называемым "нефтяным проклятием", которое также известно как "голландская болезнь". Это явление наблюдается в некоторых странах, богатых природными ресурсами, но испытывающих проблемы в экономическом развитии.

В Монголии этой весной окончательно утвердили закон о Фонде национального благосостояния, который обеспечит равный доход от природных богатств страны для всех граждан.

Как напоминал тогда премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, обсуждение закона длилось более 30 лет.

Фонд национального благосостояния будет состоять из трёх частей: фонда будущего наследия, фонда сбережений и фонда развития. Первый будет накапливать средства для будущих поколений, инвестируя их в инструменты международного финансового рынка. Средства из второго фонда будут направляться на поддержку здравоохранения, образования и жилищных программ. Крупные проекты и программы страны будут финансироваться из фонда развития.

Каждый гражданин Монголии должен иметь именной сберегательный счёт, на который будут поступать средства из фонда сбережений. За это будет отвечать Центральный банк.

Согласно новому закону, крупнейшие добывающие компании будут перечислять до 34% своей прибыли в Фонд национального благосостояния.

В частности, это касается бывшего российско-монгольского горно-обогатительного комбината "Эрдэнэт", который является одним из крупнейших предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена в Азии.

Также в список входит компания "Оюу толгой", которая владеет одноимённым крупным месторождением меди и экспортирует медный концентрат.

Государственное АО "Эрдэнэс Таван-толгой" владеет группой крупнейших угольных месторождений с запасами около семи миллиардов тонн сырья.

В 2012 году часть акций этой компании была безвозмездно распределена среди 2,5 миллионов жителей страны. Дивиденды по этим ценным бумагам с 31 января 2024 года будут получать уже почти 1 миллион человек, родившихся после 2012 года.