Mercedes может сократить тысячи сотрудников. Всё из-за Китая

Mercedes может оставить без работы тысячи сотрудников

Немецкий автомобильный гигант Mercedes рассматривает возможность сокращения тысяч рабочих мест в рамках программы жёсткой экономии из-за снижения спроса на свою продукцию на китайском рынке, сообщает издание Karlsruhe Insider.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0 Mercedes GLC-Class

Торговая война с Китаем, которая может усилиться с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, привела к резкому росту цен на сырьё, что не компенсируется высокими продажами. В результате прибыль концерна в третьем квартале текущего года резко упала до 1,72 миллиарда евро, а продажи сократились на 6,7 процентов.

Авторы материала в немецком издании обращают внимание на снижение спроса на премиальные модели бренда в Китае. Компания не раскрывает конкретные детали своего плана по оптимизации производства и снижению затрат, но издание не исключает возможность масштабных сокращений, которые могут затронуть тысячи сотрудников.

Руководство Mercedes уже заявило о важности переориентации на производство электромобилей и развитии цифровизации.

Масштабные сокращения могут затронуть и другой немецкий автогигант — Volkswagen. Концерн также столкнулся с падением спроса на свои автомобили.

Вообще, немецкая автоотрасль, важнейшая в экономике страны, переживает сейчас далеко не лучшие времена. Впервые за десятилетия отрасль сталкивается с масштабным сокращением производства и увольнения сотрудников.

Разумеется, на этом фоне немецким автоконцернам менее всего нужны проблемы с одним из важнейших для них рынком — китайским. Вот почему в Германии высказывались резко против повышения Евросоюзом пошлин на китайские электромобили.

Однако к немцам не прислушались, пошлины были подняты до 30 с лишним процентов.

Ранее в Китае заявляли, что в ответ могут ввести повышенные тарифы на автомобили с объёмом двигателя более 2,5 литров. Которые в основном как раз немецкого — или принадлежащих германским концернам компаний — производства.

Пока до этого дело не дошло. Но и без дополнительных пошлин дела у немцев идут не очень-то хорошо. И пока не очень понятно, как германские автоконцерны собираются свои проблемы решать.