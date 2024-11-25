В преддверии отопительного сезона европейские страны столкнулись с рядом проблем.
Стоимость природного газа и электроэнергии в странах Европейского союза достигла новых годовых максимумов на фоне новостей из России, сообщает немецкое издание Merkur.
"В марте стоимость киловатт-часа природного газа на бирже составляла 2,5 цента. Сейчас же цена поднялась до 4,6 центов, что является самым высоким показателем за весь год", — отмечает автор материала.
Обозреватель Merkur указывает на несколько причин резкого роста цен на энергоносители. Во-первых, приближается зима, спрос на них будет увеличиваться.
Во-вторых, это связано с действиями России, которая несколько дней назад остановила поставки газа в Австрию. Это произошло в ответ на решение международного суда по иску австрийского оператора OMV Gas Marketing & Trading, согласно которому Россия должна выплатить компенсацию в размере 230 миллионов евро.
"Прекращение поставок газа из России приводит к росту цен на газ", — выражают своё недовольство в Германии.
Заметим, что австрийская компания якобы во исполнение судебного решения попросту остановила оплату газа, начав забирать его себе бесплатно. Не уведомив о причинах таких действий российскую сторону.
В Европейском союзе надеются, что после того, как утихнет паника, вызванная решением России, цены стабилизируются. Однако есть и третья причина роста стоимости энергии.
Из-за слабого ветра многие европейские ветровые турбины не могут вырабатывать достаточное количество электроэнергии. В результате для поддержания системы электроснабжения приходится использовать дорогие газовые и угольные электростанции. Это негативно сказывается на стоимости электроэнергии для потребителей.
"Ветровые турбины простаивают, Россия прекращает поставки газа — Германия в депрессии", — отмечает обозреватель Merkur.
А что же с пресловутыми "молекулами свободы" из США? Они сейчас идут в Азию, де цены пока выше европейских. Будут европейцы готовы платить больше, чем в азиатских странах, пойдут в Европу. Только так, никак иначе.
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