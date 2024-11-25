Канаде предлагают добиваться статуса наблюдателя в БРИКС

Канаде предлагают поискать счастья в БРИКС

Результаты выборов в США свидетельствуют о том, что Канада находится в экономической и интеллектуальной зависимости от американского рынка. Это подчёркивает последствия такой зависимости, говорится в материале канадского издания The Globe And Mail.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM Концепция экономики

Новая администрация Трампа планирует проводить агрессивную политику протекционизма в области экономики и торговли. По оценкам финансового холдинга Toronto-Dominion Bank, это может привести к снижению ВВП Канады примерно на два процента.

Такая ситуация не является благоприятной для Канады. Чтобы изменить её, стране необходимо достичь поставленных целей по диверсификации торговли и восстановить свою роль посредника между государствами, как великими державами, так и развивающимися странами.

С учётом этих целей Канаде следует рассмотреть возможность получения статуса наблюдателя в БРИКС. В этом качестве она сможет присутствовать на заседаниях объединения и укреплять отношения с его членами, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Цель такого шага — наладить стратегическое взаимодействие с многочисленными членами БРИКС, которые находятся между Западом и Глобальным Востоком. Это поможет лучше понять цели Глобального Востока и умело лавировать между ним и Соединёнными Штатами, а также другими нашими давними западными партнёрами.

Такой шаг будет соответствовать канадским интересам и поможет стране выступать в традиционной роли примирителя в современном многополярном мире, где необходимо взаимодействовать с демократическими и недемократическими странами, а также с многочисленными государствами, находящимися между ними, уверяет автор материала.

Многим это может показаться неприятным, но сотрудничество с членами БРИКС имеет первостепенное значение, поскольку мир становится решительно многополярным и опасным, подчёркивает он.

Членство в БРИКС означает, что лучше контактировать напрямую на этом форуме, чем держаться в стороне, так как это гарантирует усиление зависимости от Америки и снижение веса Канады в геополитике.

Расширение состава БРИКС и усиление его влияния неоспоримы. По данным МВФ, на долю объединения в расширенном составе приходится 46 процентов мирового населения, в то время как на долю Группы семи — менее десяти процентов.

По прогнозам, к 2027 году на долю БРИКС будет приходиться 37,6 процентов общемирового ВВП по паритету покупательной способности, а на долю Группы семи — 28,2 процента. Этот дисбаланс будет увеличиваться, поскольку "семёрка" стареет, а население в странах БРИКС молодое и амбициозное.

Статус наблюдателя в БРИКС позволяет диверсифицировать цепочки поставок через партнёрства с избранными членами и за счёт большей доступности инвестиций (что также создаст новые рабочие места), а также укреплять безопасность путём создания стратегического баланса в отношениях Запада с Глобальным Востоком.