Казахстан станет головной болью для ОПЕК+

В 2025 году ОПЕК+ столкнётся с рядом проблем. С одной стороны, на рынке будет наблюдаться снижение спроса на нефть, добыча вне альянса будет расти, а в США сменится администрация.
С другой стороны, внутри самого ОПЕК+ есть проблемы. В частности, Казахстан планирует завершить расширение своего крупнейшего месторождения Тенгиз, которое длилось десять лет. В результате с середины 2025 года страна сможет добывать около 260 тысяч баррелей нефти в сутки, говорится в материале агентства Bloomberg.
Подобная ситуация уже возникала в прошлом. В начале 2000-х годов Алжир и Ирак активно инвестировали в добычу нефти, стремясь окупить свои вложения. В последнее время ОАЭ также активно вкладывали средства в добычу, но теперь, похоже, очередь дошла до Казахстана.
Однако стоит отметить, что Казахстан и так не выполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Это означает, что стране придётся сокращать добычу на других участках. Тем более что нефть на Тенгизе является самой дешёвой, напоминает издание "Нефть и капитал".
В этом году Казахстан обязался компенсировать перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+. Однако даже с учётом добровольных ограничений и компенсаций страна не смогла выполнить план.
Участники сделки ОПЕК+ в октябре сократили добычу на 320 тысяч баррелей в сутки. Но даже с учётом добровольных ограничений и компенсаций они не смогли выполнить план на 720 тысяч баррелей в сутки, следовало из данных Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно плану, участники альянса должны были добывать 33,48 миллиона баррелей в сутки, но фактически добывали 34,2 миллиона баррелей в сутки.
Самыми крупными нарушителями сделки, по мнению агентства, стали Ирак (превышение квоты на 0,35 миллиона баррелей в сутки), Россия (превышение квоты на 0,23 миллиона баррелей в сутки) и ОАЭ (превышение квоты на 0,32 миллиона баррелей в сутки).
Казахстан, который традиционно считается одним из худших участников сделки, снизил добычу на 0,26 миллиона баррелей в сутки в октябре из-за ремонтных работ на Кашагане.
С начала года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно сокращают добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Планировалось, что с сентября они начнут постепенно увеличивать добычу, но этот шаг был отложен до конца года.
Кроме того, Россия и Саудовская Аравия добровольно сокращают добычу ещё на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года.
Также Россия, Ирак и Казахстан должны компенсировать перепроизводство, которое возникло из-за недостаточного сокращения добычи в прошлые месяцы. Это должно быть сделано до сентября 2025 года.
ОПЕК оценивает производство нефти альянсом ОПЕК+ в октябре иначе. По мнению организации, квоты и добровольные ограничения недовыполнены на 150 тысяч баррелей в сутки.
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