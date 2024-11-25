Казахстан станет головной болью для ОПЕК+

Казахстан может стать самым проблемным для ОПЕК+

3:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году ОПЕК+ столкнётся с рядом проблем. С одной стороны, на рынке будет наблюдаться снижение спроса на нефть, добыча вне альянса будет расти, а в США сменится администрация.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0 Нефтяная скважина

С другой стороны, внутри самого ОПЕК+ есть проблемы. В частности, Казахстан планирует завершить расширение своего крупнейшего месторождения Тенгиз, которое длилось десять лет. В результате с середины 2025 года страна сможет добывать около 260 тысяч баррелей нефти в сутки, говорится в материале агентства Bloomberg.

Подобная ситуация уже возникала в прошлом. В начале 2000-х годов Алжир и Ирак активно инвестировали в добычу нефти, стремясь окупить свои вложения. В последнее время ОАЭ также активно вкладывали средства в добычу, но теперь, похоже, очередь дошла до Казахстана.

Однако стоит отметить, что Казахстан и так не выполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Это означает, что стране придётся сокращать добычу на других участках. Тем более что нефть на Тенгизе является самой дешёвой, напоминает издание "Нефть и капитал".

В этом году Казахстан обязался компенсировать перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+. Однако даже с учётом добровольных ограничений и компенсаций страна не смогла выполнить план.

Участники сделки ОПЕК+ в октябре сократили добычу на 320 тысяч баррелей в сутки. Но даже с учётом добровольных ограничений и компенсаций они не смогли выполнить план на 720 тысяч баррелей в сутки, следовало из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно плану, участники альянса должны были добывать 33,48 миллиона баррелей в сутки, но фактически добывали 34,2 миллиона баррелей в сутки.

Самыми крупными нарушителями сделки, по мнению агентства, стали Ирак (превышение квоты на 0,35 миллиона баррелей в сутки), Россия (превышение квоты на 0,23 миллиона баррелей в сутки) и ОАЭ (превышение квоты на 0,32 миллиона баррелей в сутки).

Казахстан, который традиционно считается одним из худших участников сделки, снизил добычу на 0,26 миллиона баррелей в сутки в октябре из-за ремонтных работ на Кашагане.

С начала года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно сокращают добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Планировалось, что с сентября они начнут постепенно увеличивать добычу, но этот шаг был отложен до конца года.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия добровольно сокращают добычу ещё на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года.

Также Россия, Ирак и Казахстан должны компенсировать перепроизводство, которое возникло из-за недостаточного сокращения добычи в прошлые месяцы. Это должно быть сделано до сентября 2025 года.

ОПЕК оценивает производство нефти альянсом ОПЕК+ в октябре иначе. По мнению организации, квоты и добровольные ограничения недовыполнены на 150 тысяч баррелей в сутки.