Экономика стран Запада не готова к полноценной войне с Россией. Такой шанс представляется не часто

Ни Европа, ни США не готовы к полноценному военному конфликту с РФ и не имеют таких планов. Поэтому заключать мир с Западом надо не только с гарантиями безопасности в виде договоров, но и территорий.

Фото: flickr.com by The White House, PDM путин трамп

Экономика стран Запада не переведена на военные рельсы

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Der Spiegel заявил, что "Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз — за год".

И это на фоне заявлений в октябре экс-главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона во время дебатов в палате общин, что если сложить весь ВВП стран коалиции НАТО, "то мы превосходим Россию 25 к 1". Поэтому, по мнению Кэмерона, "нарастить достаточное военное производство — это не является невозможным для нас". То есть время идёт, а задача не решается.

Если анализировать военный бюджет США за 2023 год, то никакой милитаризации экономики за 2,5 года СВО тоже не просматривается. Доля расходов на оборону в 2024-м достигла минимума с 1940 года без признаков расширения (3,6% от ВВП на II квартал 2024 года), пишет в Telegram независимый финансовый аналитик Павел Рябов.

Согласно его анализу, производство ракет в стоимостном выражении начиная с января 2022 года по II квартал 2024 года выросло на 2,4% по номиналу, но снизилось на 2,7% в реальном выражении — с учётом инфляции. По бронетехнике и военной технике снижение составило 6%, а с учётом инфляции — 10,5%. Единственная статья расходов с большим увеличением, на 28,8% по номиналу и на 13,8% с учетом инфляции, приходится на боеприпасы. Конечно, конфликты на Украине и Ближнем Востоке повлияли, но даже в рамках этой категории расходы на 10% ниже, чем в 2020 году и скорее соответствуют пятилетним циклам накопления и распределения запасов.

"Весь рост оборонных расходов обусловлен выплатами персоналу, сервисными операциями и интеллектуальной собственностью, но именно физическое оружие, техника и боеприпасы имеют тенденцию на сокращение", — делает вывод Павел Рябов.

Частный ВПК Запада не заинтересован в расширении производства

Почему так, хотя заявляется, что ситуация на Украине имеет экзистенциональное значение для Запада? Его военная машина чрезвычайно неповоротлива, так как находится в частных руках. Главное для частника — получить доход, вкладываться в инвестиции чрезвычайно затратно. Другое дело — повысить отпускную цену на единицу вооружения и огромные суммы падают в карман без всякого расширения производства.

238 млрд долларов — на такую сумму наторговал ВПК США оружием в 2023 году. ​ Польша например, купила вертолёты Apache за 12 млрд долларов, а также заплатила 10 млрд долларов за высокомобильные ракетные комплексы Himar, 3,75 млрд долларов — за танки M1A1 Abrams и 4 млрд долларов — за интегрированные системы управления противовоздушной и противоракетной обороной, сообщает BBC со ссылкой на налоговый отчет правительства США. Польша платёжеспособна, в отличие от Украины.

Если бы Украина имела для Запада экзистенциальное значение, то давно бы экономики США и Европы встали на военные рельсы и ВСУ бы обеспечили всем необходимым и бесплатно, но никто этого не делает, а только заявляет.

Запад воюет словами, а это не аргумент в войне

Что такое военная экономика? По данным SIPRI, в 2021 году доля оборонных расходов в ВВП Украины составляла 3,43%, увеличившись в десять раз и достигнув 37% в 2023 году в ВВП и 58% в бюджете. Экспорт товаров и отток капитала с Украины контролируются, продажа основных продуктов питания нормируется, производство планируется, рост некоторых цен ограничен.

По данным того же института, доля ВВП РФ, направляемая на оборону, увеличилась с 3,7% в 2021 году до 5,9% в 2023 году и должна достичь 7,1% в этом году, 29% российского федерального бюджета идёт на военные нужды.

В то время как во Франции, которая объявила о милитаризации экономики в 2022 году, расходы на оборону только в этом году достигнут 2% ВВП. Закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы планирует увеличить кредиты на оборонные задачи до 2,5% ВВП в 2030 году.

Вся та риторика, которую мы слышим, о необходимости говорить с РФ языком силы, особенно от Франции, — это форма ведения войны в информационном поле, где Запад контролирует мейнстрим. Цель этой войны — запугивание и достижение консенсуса посредством вызываемого чувства страха, не соответствующего реальности. Надеемся, что военно-политическое руководство РФ это понимает и не будет замиряться с Западом на его условиях. Обманут с договорами, даже подписанными, поэтому лучшая гарантия безопасности для РФ — это территории бывшей Украины и как можно в большем масштабе.

Уточнения

Бо́рис Лю́двиг Писто́риус — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года. До этого был бургомистром Оснабрюка (2006—2013), министром внутренних дел земли Нижняя Саксония (2013—2023).



Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.





Вое́нная эконо́мика - отрасль экономики государства, которая в широком понимании охватывает все экономические вопросы военного дела, обеспечивает оборонный (военный) потенциал государства.





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