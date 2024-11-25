Focus: Россия сделала неожиданный ход, решая вопрос нехватки самолётов

В Германии рассказали, как Россия решает вопрос нехватки самолётов

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты Америки и их союзники ввели в отношении Российской Федерации многочисленные ограничительные меры, которые привели к тому, что страна лишилась возможности приобретать детали для гражданских самолётов, произведённых в западных государствах.

Фото: freepik.com by jcomp Самолет

В результате этого российские авиакомпании столкнулись с нехваткой воздушных судов. Однако в Москве, похоже, нашли способ решить эту проблему, и он довольно необычен, говорится в материале немецкого издания Focus.

"Россия испытывает серьёзный дефицит самолётов из-за санкций — и предпринимает неординарные шаги", — отмечает его автор.

По данным Focus, Россия рассматривает возможность использования каботажных перевозок — схемы, при которой логистические операции внутри страны осуществляются иностранной транспортной компанией. Проще говоря, планируется привлечь иностранные авиакомпании для обслуживания некоторых внутренних рейсов в России.

Такие предложения были сделаны представителям Казахстана, но они не проявили особого интереса. Больший интерес проявили перевозчики из Ближнего Востока, которые выразили желание рассмотреть предложение России. При этом в России не планируют ограничиваться только каботажными перевозками.

"Россия также хотела бы приобрести самолёты из Катара и Кувейта для своих авиакомпаний. Не уточняется, будет ли это осуществляться путём покупки или лизинга", — говорится в материале немецкого издания.

Удастся ли России заключить сделку с партнёрами с Ближнего Востока — пока неизвестно. Возможным препятствием могут стать санкции и ограниченный авиапарк ближневосточных стран, с которыми ведутся переговоры.

Напомним, ранее представители западных авиакомпаний неоднократно заявляли о том, что перевозчики несут убытки из-за закрытого для них воздушного пространства России.

В отличие от китайских авиакомпаний, которые по-прежнему могут летать через российское воздушное пространство. А значит, предлагать своим клиентам более дешёвые билеты и меньшее время полётов.

В этих условиях на Западе даже начали поговаривать о том, что стоит ввести некие ограничительные меры в отношении китайских перевозчиков из-за якобы "нечестной конкуренции".

Впрочем, далее разговоров дело не идёт, поскольку Китай вряд ли оставит без внимания подобные попытки.