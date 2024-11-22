Sohu: пока все следили за выборами в США, Россия ответила на санкции

Россия сделала неожиданный ход в битве за активы

В последние недели внимание всего мира приковано к событиям в Соединённых Штатах, где недавно состоялись президентские выборы. Победа Дональда Трампа и предстоящий уход Джо Байдена стали главной темой для обсуждения.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Новые пять тысяч рублей

Однако пока все следили за происходящим в Вашингтоне, российские власти сделали неожиданный ход, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Битва за замороженные активы России возобновилась с новой силой", - полагает его автор.

США и их союзники заморозили часть активов Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. С тех пор прошло более двух лет, но Запад до сих пор не может решить, что делать с этими деньгами.

ход

Министр финансов РФ Антон Силуанов недавно заявил, что Россия уже использует замороженные активы иностранных компаний. Речь идёт об активах, которые были заблокированы российскими властями в ответ на санкции.

"Столкнувшись с санкциями, Россия не стала ждать своей участи", - отвечает автор материала.

По его мнению, Россия фактически нанесла ответный удар, отомстив Западу за санкции. Такой сценарий развития событий, похоже, стал полной неожиданностью для США и их европейских союзников.

Это подтверждает реакция американских и европейских СМИ на произошедшее. Местные аналитики признают, что в Вашингтоне и европейских столицах не могли предположить, что Россия не только выдержит давление, но и начнёт действовать по принципу "око за око".

"Заморозка российских активов западными странами уже давно стала важным инструментом в этой геополитической игре. Однако, когда Силуанов объявил о зеркальных мерах, это вызвало настоящую волну на международной арене. Никто не ожидал, что Россия зайдёт так далеко", - считает автор материала.

На днях министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных активов иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран.

"Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона", - сказал Силуанов.

"У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов также будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов", - добавил он.

По словам Силуанова, Россия "уже после информации о недружественных действиях западных стран реализует такие же меры".