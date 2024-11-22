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Любовь Степушова

Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2

3:05
Экономика » Сырье » Газ

Американский инвестор из Майами Стивен Линч, который долго жил в Москве, заявил, что хочет купить частично взорванный "Северный поток — 2". Заинтересована ли в этом Россия?

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0
Компания Nord Stream

Американец лоббирует в минфине США участие в аукционе по продаже "Северного потока — 2"

Бизнесмен Стивен Линч рассказал газете Тhe Wall Street Journal, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах по продаже газопровода "Северный поток — 2", если его выставят на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Известно, что суд кантона Цуг в Швейцарии продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 10 января 2025 года. Но, по данным "Газпрома", это последний срок, когда его можно было продлевать.

Линч уверен, что желающих купить газопровод, который оценивается примерно в 11 млрд долларов, будет мало, поэтому он купит его значительно дешевле. Бизнесмен назвал это уникальной возможностью для США и Европы контролировать энергоснабжение Европы.

Газета указывает, что министерство финансов США в 2022 году выдало Линчу лицензию на приобретение швейцарского филиала российского Сбербанка после того, как были введены санкции против материнской компании. Видимо, у Линча в министерстве есть лобби.

В Германии у Линча тоже есть лобби

The Washington Рost пишет, что Линч представляет свою заявку "как потенциальную возможность возобновления работы спорного газопровода между Россией и Германией в случае достижения прекращения огня в войне на Украине".

Согласно газете, Линч привлёк влиятельных немецких лоббистов для поддержки своей сделки, включая Berlin Global Advisors, где ведущим партнёром является бывший посол Германии в Москве, возглавлявший усилия по запуску "Северного потока — 2", Рюдигер фон Фрич.

Кремль, возможно, тоже не возражает

В настоящее время не просматривается ничего такого, что отвечало бы интересам США в возрождении "Северного потока — 2". Он был уничтожен, чтобы Европа покупала американский газ. Но западники предполагают, что Дональд Трамп согласится торговаться с РФ по этому вопросу.

Что касается консорциума, то да, его члены хотят частично возместить убытки.

Россия, вероятно, согласна на вариант ("своего человека") Линча — газ будет поступать в Германию и приносить РФ доход. А так как собственник газопровода и поставщик газа, по европейским законам, не может быть одним юридическим лицом, то РФ всё равно, кто будет собственником.

По данным американского журналиста Сеймура Херша, американцы в сентябре 2022 года взорвали трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", но одна ветка "Северного потока — 2" осталась работоспособной.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). С 22 февраля 2022 года фактически заморожен. 26 сентября 2022 года одна из ниток газопровода была взорвана.

Министерство финансов США / Департамент казначейства США  — один из органов исполнительной власти США. В функции министерства входит разработка и исполнение экономической и денежной политики США, регулирование экспорта и импорта, контроль за деятельностью банковских и финансовых организаций, сбор налогов, эмиссия банкнот и чеканка металлических монет.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газпром стивен линч банкротство северный поток-2
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