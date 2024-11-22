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Олег Артюков

The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России

Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
2:42
Экономика

В связи с ухудшением отношений с Россией западные страны ввели многочисленные ограничения, которые должны были стать серьёзным вызовом для российской экономики. В ответ правительство Российской Федерации приняло ряд ответных мер.

Двигатель Boeing
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM
Двигатель Boeing

С момента введения санкций прошло более двух лет, и их влияние стало ощущаться западными компаниями. В частности, серьёзные проблемы возникли у авиаперевозчиков, отмечает издание The Loadstar.

"Авиакомпании из Европы и США призывают отменить ограничения на полёты в воздушном пространстве России", — пишет автор материала в британском издании.

В рамках санкций США и Европейский союз закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. В ответ Москва также закрыла воздушное пространство над Россией для американских и европейских авиакомпаний. Теперь им приходится летать в обход России, что значительно увеличивает их расходы.

Представители авиакомпаний Европейского союза и Соединённых Штатов призывают руководство принять меры и открыть для них воздушное пространство России.

Представители немецкой Lufthansa Cargo сообщили The Loadstar, что западные компании испытывают трудности из-за конкуренции с перевозчиками из Китая, Ближнего Востока и Турции. Всем им разрешено летать над Россией.

Аналогичные проблемы возникли у United Cargo.

"У нас есть специальный отдел в Вашингтоне, который занимается этими вопросами. Почему всем китайским авиакомпаниям разрешено летать в США и над Россией, а нам приходится делать крюк? Я даже не могу больше летать в Индию из США, потому что не могу пролететь над Россией", — выразил своё недовольство президент United Cargo Ян Кремс.

Западные перевозчики считают, что с ними поступают несправедливо, поскольку облёт России вызывает значительные трудности. Поэтому они требуют отмены ограничений.

В то же время они не выразили поддержку своим российским коллегам, которым запретили летать над Европой и США.

Стоит заметить, что это уже не первый материал по данной теме в западной прессе. От представителей европейских и американских компаний даже звучали предложения рассмотреть вопрос о неких ограничениях для китайских перевозчиков, поскольку они не выдерживают конкуренцию с ними.

И как отмечено в статье британского издания, первыми своё воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли западные страны. Стало быть, и мяч на их стороне.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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