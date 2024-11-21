Европа обманывает себя, если рассчитывает обойтись без российского газа

Европа занимается самообманом, надеясь обойтись без газа из России

5:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

На этой неделе оптовые цены на газ в Европе выросли до 47 евро за мегаватт-час, что вдвое больше февральского минимума, говорится в материале Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

На этой неделе оптовые цены на газ в Европе выросли до 47 евро за мегаватт-час, что вдвое больше февральского минимума. Хотя текущие цены всё ещё далеки от исторического рекорда в 300 евро за мегаватт-час, достигнутого в середине 2022 года, они всё же примерно на 130% выше среднего показателя за 2010-2020 годы.

Это повышение цен на газ ставит под угрозу конкурентоспособность промышленности в регионе, говорится в материале агентства Bloomberg.

Проблема заключается в двух аспектах ценообразования. Во-первых, это стоимость газа в Европе, которая определяется по эталонному индикатору TTF в Нидерландах. В среду она составила около 14 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Второй аспект — стоимость того же газа в США, которая определяется по эталонному индикатору Henry Hub. В среду она составляла три доллара за миллион британских тепловых единиц.

Если вы являетесь руководителем глобальной компании с энергоёмким производством, то как бы вы отреагировали на такую ситуацию?

В 2021 году Россия сократила поставки газа в Европу, что вызвало ответные меры со стороны европейских стран. Они начали внедрять меры по энергосбережению, заполнять хранилища летом, переходить на возобновляемые источники энергии и закупать больше сжиженного природного газа за рубежом? говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Все эти меры были направлены на снижение зависимости региона от России и компенсацию падения внутренней добычи, особенно в Нидерландах, где крупное месторождение было закрыто по политическим причинам, и в Великобритании, где правительство повысило налоги на добычу в Северном море.

Европейские политики рассматривали эти меры как гениальный ход и стратегическое планирование. Они были уверены в своём успехе. Конечно, было принято много правильных решений. Но и удача сыграла свою роль. К тому же российский газ продолжал поступать в Европу, хотя и другим способом.

Почему же удача была на стороне Европы? Во-первых, две зимы подряд были тёплыми, влажными и ветреными, что идеально подходило для снижения спроса на отопление и выработки ветровой, солнечной и гидроэнергии.

Во-вторых, регион не конкурировал с Азией за поставки сжиженного природного газа, поскольку Китай и другие страны региона ещё не оправились от последствий пандемии коронавируса. Благодаря этим факторам Европа смогла накопить значительные запасы к началу зимы. А поскольку зимы были теплее обычного, к весне всегда оставался значительный резерв.

Однако удача закончилась. Наступила холодная, спокойная и сухая погода. В Германии есть слово для описания такого явления — Dunkelflaute. Это негативно сказалось на выработке возобновляемой энергии. В начале ноября Европа уже пережила затяжной период безветренной погоды, и в ближайшее время он может повториться.

А Азия импортирует всё больше сжиженного природного газа, что приводит к росту цен. В свою очередь, Европа покупает примерно на 20 процентов меньше СПГ, чем в последние два года.

В Европе продолжают опустошать хранилища. За первые две недели ноября было изъято второе по величине количество газа с 2010 года. При сохранении текущей тенденции уровни хранения за ноябрь сократятся рекордно с 2016 года — вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить российский СПГ американским, чтобы угодить новому президенту США Дональду Трампу. Однако это не более чем иллюзия. Идея не имеет смысла.

Вся американская добыча уже распределена. Если Европа хочет больше американского СПГ, ей придётся заплатить больше, чем Азии, чтобы получить желаемый груз. Европейские коммунальные службы, на которые влияют строгие экологические цели, установленные Брюсселем и национальными правительствами, вряд ли согласятся на долгосрочные контракты, которые требуют американские производители СПГ. Это похоже на попытку создать видимость последовательной политики.

Если Брюссель действительно хочет заменить российский газ, то почему он до сих пор этого не сделал? С политической и экономической точки зрения сохранение статус-кво имеет смысл. Но с моральной? Нелогично покупать российский газ, одновременно снабжая Украину оружием. Если Европейская комиссия считает, что ей нужно больше американского газа, то почему она не использует дипломатические возможности и не указывает Белому дому на задержку с одобрением новых терминалов СПГ?

Если Европе по-прежнему не хватает газа и она нуждается в сделке с Трампом на увеличение поставок американского СПГ, то почему Брюссель не настаивает на стимулах для увеличения внутренней добычи газа, включая снижение налогов? Европе нужно ответить на эти вопросы, и чем скорее, тем лучше, говорится в материале Bloomberg.