МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров

Российские власти заявили, что ожидают первые поставки отечественного самолёта МС-21 в авиакомпании уже в 2025 году.
Об этом на форуме "Транспорт России" заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Напомним, недавно глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил "Интерфаксу", что укороченная версия — МС-21-210 — будет вмещать ориентировочно до 160-170 пассажиров.
"Исходя из размерности, он будет вмещать примерно до 160-170 пассажиров. Точные цифры давать преждевременно, потому что разработка на начальном этапе", — отметил тогда он.
МС-21 — (Магистральный самолёт XXI века) — российский пассажирский узкофюзеляжный самолёт, разработанный компанией "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Этот самолёт предназначен для конкуренции с такими мировыми лидерами, как Airbus A320 и Boeing 737
МС-21, как новый российский среднемагистральный самолёт, позиционируется как прямой конкурент таким гигантам, как Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Давайте сравним эти самолёты по нескольким ключевым характеристикам:
МС-21: предлагает гибкую компоновку салона, вмещающую от 163 до 211 пассажиров. Дальность полёта составляет до 6400 км.
Airbus A320neo: вместимость варьируется от 150 до 194 пассажиров, а дальность полёта достигает 6500 км.
Boeing 737 MAX: вместимость аналогична A320neo, а дальность полёта немного больше — до 6570 км.
По этим параметрам все лайнеры находятся в одной лиге.
МС-21 находится на стадии серийного производства. Первый полёт был выполнен в 2017 году, а сертификация началась в 2021. На конец 2024 года самолёты уже поступают в эксплуатацию, основным заказчиком выступает компания "Аэрофлот". Производство встречает определённые сложности, в том числе из-за санкций, что потребовало замены импортных компонентов на отечественные аналоги.
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