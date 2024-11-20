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Дмитрий Плотников

МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров

Экономика » Производство » Авиация

Российские власти заявили, что ожидают первые поставки отечественного самолёта МС-21 в авиакомпании уже в 2025 году.

МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, CC BY-SA 4.0

Об этом на форуме "Транспорт России" заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, недавно глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил "Интерфаксу", что укороченная версия — МС-21-210 — будет вмещать ориентировочно до 160-170 пассажиров.

"Исходя из размерности, он будет вмещать примерно до 160-170 пассажиров. Точные цифры давать преждевременно, потому что разработка на начальном этапе", — отметил тогда он.

О чём речь

МС-21 — (Магистральный самолёт XXI века) — российский пассажирский узкофюзеляжный самолёт, разработанный компанией "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Этот самолёт предназначен для конкуренции с такими мировыми лидерами, как Airbus A320 и Boeing 737

Ключевые особенности

  • Комфорт: салон спроектирован с учётом последних достижений в области эргономики и дизайна. Широкие проходы, большие багажные полки и современная система освещения создают комфортные условия для пассажиров.
  • Экономичность: МС-21 оснащён новыми двигателями и аэродинамическим крылом, что позволяет снизить расход топлива и эксплуатационные расходы.
  • Экологичность: соответствует самым строгим международным стандартам по уровню шума и выбросам вредных веществ.

Основные характеристики

  1. Крейсерская скорость: около 870 км/ч.
  2. Дальность полёта: от 6 000 до 7 000 км (в зависимости от модификации).
  3. Вместимость: от 150 до 211 пассажиров, в зависимости от конфигурации.
  4. Экипаж: 2 пилота.

Ключевые особенности

  • Инновационные материалы: в конструкции крыла используется композитный материал из углеродного волокна, что делает самолёт легче и экономичнее.
  • Широкий фюзеляж: по сравнению с конкурентами, салон МС-21 шире, что обеспечивает больше комфорта для пассажиров.
  • Двигатели:
  • На выбор заказчиков предлагаются двигатели Pratt & Whitney PW1400G или российские ПД-14.
  • ПД-14 — первый российский турбовентиляторный двигатель нового поколения, разработанный после распада СССР.
  • Современная авионика: МС-21 оснащён цифровой системой управления, что улучшает безопасность и упрощает эксплуатацию.
  • Экономичность: улучшенная аэродинамика и двигатели нового поколения позволяют снизить расход топлива и эксплуатационные расходы.

Сравнение МС-21 с конкурентами

МС-21, как новый российский среднемагистральный самолёт, позиционируется как прямой конкурент таким гигантам, как Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Давайте сравним эти самолёты по нескольким ключевым характеристикам:

Вместимость и дальность полёта

МС-21: предлагает гибкую компоновку салона, вмещающую от 163 до 211 пассажиров. Дальность полёта составляет до 6400 км.

Airbus A320neo: вместимость варьируется от 150 до 194 пассажиров, а дальность полёта достигает 6500 км.

Boeing 737 MAX: вместимость аналогична A320neo, а дальность полёта немного больше — до 6570 км.

По этим параметрам все лайнеры находятся в одной лиге.

Статус

МС-21 находится на стадии серийного производства. Первый полёт был выполнен в 2017 году, а сертификация началась в 2021. На конец 2024 года самолёты уже поступают в эксплуатацию, основным заказчиком выступает компания "Аэрофлот". Производство встречает определённые сложности, в том числе из-за санкций, что потребовало замены импортных компонентов на отечественные аналоги.

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МС-21 - новый флагман авиации России. Описание и перспективы авиалайнера
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сергей чемезов михаил мишустин
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