Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала

3:59 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Китай начал реализацию двух экономических мегапроектов в Южной Америке и на Карибах строительством глубоководных портов в Перу и Никарагуа. Это приговор американскому влиянию в регионе.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

Глубоководный порт в Перу станет основой для развития Южной Америки

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин в рамках своей поездки в Латинскую Америку открыл крупный глубоководный порт Чанкай в Перу. Порт расположен примерно в 80 километрах к северу от Лимы на берегу Тихого океана и представляет собой высокотехнологичное сооружение с 15 причалами, в строительство которого китайские компании вложили 1,3 млрд долларов.

Си в своей статье, опубликованной в El Peruano, сообщает, что Чанкай принесет 4,5 млрд долларов годового дохода, создаст более 8 тыс. рабочих мест и сократит логистические расходы на маршруте Перу — Китай на 20%. Поскольку порт может принимать самые грузоподъёмные суда, это снизит затраты и время на обработку грузов.

Речь идёт не только о более совершенной логистике, но и о стимулировании экономик стран региона "на заднем дворе" США, что имеет свой геополитический аспект.

Основной мотивацией Китая к развитию мегапорта был доступ к полезным ископаемым и сельхозпродукции не толко Перу (медь), но и Бразилии, куда планируется построить новую железнодорожную линию для транспортировки в Чанкай соевых бобов и железной руды. Инвестиции в железную дорогу оцениваются в 3,5 млрд долларов. Дорога будет проходить через Боливию, что улучшит и её экспортные возможности, например, стратегического лития.

США стремительно теряют влияние в Южной Америке

В США отреагировали прогнозируемо отрицательно. Бывшая глава южного командования США генерал Лора Ричардсон в начале этого месяца предупредила, что Чанкай может использоваться китайским флотом и для сбора разведданных. А почему бы и нет?

Вопрос в другом. США не реализовали в Перу ни одного подобного проекта, и это приговор американскому влиянию в Латинской Америке.

Си и Ортега возрождают Никарагуанский трансокеанический канал

Си в Лиме принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой с китайской компанией CAMC был подписан контракт на строительство глубоководного порта в городе Блуфилдс на побережье Атлантического океана. Этот порт станет ключевым узлом для входа судов в новый канал, который будет дублёром Панамскому.

"Должна быть альтернатива, и у нас есть альтернатива здесь, в Никарагуа, и я покажу её вам. Это исследования, которые проводятся уже давно", — сказал Ортега.

На карте, которую он продемонстрировал, указано, что ширина канала будет составлять от 290 до 540 метров, а глубина — 27 метров. Точка выхода в Тихом океане — Пуэрто-Коринто. Для эксплуатации канала необходимо строительство двух шлюзов — одного в Карибском море и другого в Тихом океане, а также создание искусственного озера. Вероятно, сняты прежние претензии по экологии в озёрной части Никарагуа.

Это одно из нескольких соглашений, подписанных правительством Ортеги с Китаем. Другие включают строительство логистического центра, центра распределения лекарств, завода по переработке отходов и ветряной электростанции. Правительство Никарагуа поблагодарило правительство Китая "за вклад в экономический рост" страны.

Уточнения

Перу́ — государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки.



Никара́гуа— крупнейшее по площади государство в Центральной Америке, между Коста-Рикой (на юге) и Гондурасом (на севере).



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