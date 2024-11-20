Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала

3:59
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Китай начал реализацию двух экономических мегапроектов в Южной Америке и на Карибах строительством глубоководных портов в Перу и Никарагуа. Это приговор американскому влиянию в регионе.

Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

Глубоководный порт в Перу станет основой для развития Южной Америки

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин в рамках своей поездки в Латинскую Америку открыл крупный глубоководный порт Чанкай в Перу. Порт расположен примерно в 80 километрах к северу от Лимы на берегу Тихого океана и представляет собой высокотехнологичное сооружение с 15 причалами, в строительство которого китайские компании вложили 1,3 млрд долларов.

Си в своей статье, опубликованной в El Peruano, сообщает, что Чанкай принесет 4,5 млрд долларов годового дохода, создаст более 8 тыс. рабочих мест и сократит логистические расходы на маршруте Перу — Китай на 20%. Поскольку порт может принимать самые грузоподъёмные суда, это снизит затраты и время на обработку грузов.

Речь идёт не только о более совершенной логистике, но и о стимулировании экономик стран региона "на заднем дворе" США, что имеет свой геополитический аспект.

Основной мотивацией Китая к развитию мегапорта был доступ к полезным ископаемым и сельхозпродукции не толко Перу (медь), но и Бразилии, куда планируется построить новую железнодорожную линию для транспортировки в Чанкай соевых бобов и железной руды. Инвестиции в железную дорогу оцениваются в 3,5 млрд долларов. Дорога будет проходить через Боливию, что улучшит и её экспортные возможности, например, стратегического лития.

США стремительно теряют влияние в Южной Америке

В США отреагировали прогнозируемо отрицательно. Бывшая глава южного командования США генерал Лора Ричардсон в начале этого месяца предупредила, что Чанкай может использоваться китайским флотом и для сбора разведданных. А почему бы и нет?

Вопрос в другом. США не реализовали в Перу ни одного подобного проекта, и это приговор американскому влиянию в Латинской Америке.

Си и Ортега возрождают Никарагуанский трансокеанический канал

Си в Лиме принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой с китайской компанией CAMC был подписан контракт на строительство глубоководного порта в городе Блуфилдс на побережье Атлантического океана. Этот порт станет ключевым узлом для входа судов в новый канал, который будет дублёром Панамскому.

"Должна быть альтернатива, и у нас есть альтернатива здесь, в Никарагуа, и я покажу её вам. Это исследования, которые проводятся уже давно", — сказал Ортега.

На карте, которую он продемонстрировал, указано, что ширина канала будет составлять от 290 до 540 метров, а глубина — 27 метров. Точка выхода в Тихом океане — Пуэрто-Коринто. Для эксплуатации канала необходимо строительство двух шлюзов — одного в Карибском море и другого в Тихом океане, а также создание искусственного озера. Вероятно, сняты прежние претензии по экологии в озёрной части Никарагуа.

Это одно из нескольких соглашений, подписанных правительством Ортеги с Китаем. Другие включают строительство логистического центра, центра распределения лекарств, завода по переработке отходов и ветряной электростанции. Правительство Никарагуа поблагодарило правительство Китая "за вклад в экономический рост" страны.

Уточнения

Перу́ — государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки.

Никара́гуа крупнейшее по площади государство в Центральной Америке, между Коста-Рикой (на юге) и Гондурасом (на севере). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Построенный Китаем мегапорт Чанкай в Перу способен перестроить логистику в Латинской Америке и во всем АТР
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы перу китай боливия бразилия никарагуа си цзиньпин
Обсудить
Новости Все >
Как поливать помидоры, чтобы не навредить урожаю: секреты правильного графика
Аферисты придумали новую схему обмана с декларированием денег
Байден оставил Трампу козырь для переговоров с Путиным
Как осеннее удобрение помогает клубнике пережить зиму
Банкам России разрешат открывать счета удалённо
Чем заменить красную икру и сохранить вкус праздника
Врач назвал признаки артериального и венозного тромбоза
Украинский актёр и боец Пётр Великий погиб под Курском
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Диван как стильный центр вашей гостиной в 2024 году
Сейчас читают
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период Аудио 
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Как поливать помидоры, чтобы не навредить урожаю: секреты правильного графика
Аферисты придумали новую схему обмана с декларированием денег
Байден оставил Трампу козырь для переговоров с Путиным
Как осеннее удобрение помогает клубнике пережить зиму
Банкам России разрешат открывать счета удалённо
Чем заменить красную икру и сохранить вкус праздника
Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала
Врач назвал признаки артериального и венозного тромбоза
Украинский актёр и боец Пётр Великий погиб под Курском
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.