Локомотив экономики ЕС начал ржаветь без российских ресурсов

Локомотив Евросоюза ржавеет без российского газа

7:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом Германия была локомотивом европейской экономики, но теперь этот локомотив начинает ржаветь. Под руководством таких канцлеров, как Конрад Аденауэр, Гельмут Шмидт, Гельмут Коль и Ангела Меркель, эта страна восстала из пепла после войны и стала образцом экономической устойчивости и политической стабильности, говорится в материале издания из Гонконга South China Morning Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

Однако сегодня экономика Германии спотыкается и даёт сбои. Она находится в тупике, а политика парализована, и это происходит в очень опасное время. Европа и Китай, которые являются важными партнёрами Германии в экономической сфере, оказались привязанными к тонущему кораблю, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В этом месяце правительство Германии потерпело крах. Коалиция Олафа Шольца, состоящая из социал-демократов, "зелёных" и свободных демократов, которая представляла собой хрупкое сочетание несовместимых идеологий, распалась из-за внутренних разногласий. Теперь немцам предстоит выбрать новый состав бундестага и, следовательно, нового канцлера.

Этот политический раскол произошёл в неподходящий момент. Немецкой экономике в этом году прогнозируют спад в 0,2 процента. И это единственный подобный прогноз для стран Группы семи.

В США, Франции и Японии наблюдается вялый экономический рост, но, по крайней мере, у них есть положительные показатели. В Германии же всё иначе. Низкая безработица скрывает более серьёзную проблему — нехватку квалифицированной рабочей силы, которая настолько остра, что правительство, несмотря на свою политическую инертность, ослабило правила для иммигрантов.

Чтобы предотвратить экономический крах, Германии ежегодно требуется 400 000 квалифицированных специалистов. Спрос на них огромен, удовлетворить его будет сложно. А если он не будет удовлетворён, это может привести к более серьёзным последствиям: снижению производительности и усилению социальных издержек.

Ослабевает сама промышленная основа Германии, которая была источником послевоенного процветания. Высокие цены на энергоресурсы, вызванные отказом от российского газа, наносят ущерб производственным отраслям, от химической до автомобильной промышленности.

Возьмём, к примеру, компанию BASF, которая является краеугольным камнем немецкой промышленности. Она объявила о планах сократить производство или перевести его за границу, чтобы работать с более стабильными и доступными источниками энергии. Деиндустриализация, которая когда-то была немыслимой для этого промышленного гиганта Европы, стала тревожной реальностью.

По прогнозам, сокращение промышленного производства в Германии в этом году составит рекордные полтора процента. Это не просто статистический показатель, это признак внутреннего разложения.

Однако проблемы Германии не ограничиваются нехваткой рабочей силы и энергоресурсов. В её конституции есть правило, известное как Schuldenbremse, или "долговой тормоз", согласно которому федеральный дефицит ограничен 0,35 процента ВВП. Этот тормоз просто сдерживает экономический рост. В эпоху глобальной конкуренции это всё равно что сказать олимпийскому спринтеру бежать трусцой, пока соперники мчатся вперёд на полной скорости.

Неудивительно, что одной из проблем коалиции стала попытка провести через бундестаг очень скромные стимулирующие меры. Этот паралич сделал Берлин бессильным. Это образец недееспособности в то время, когда нужна решительность.

Последствия для Европы будут огромными. Будучи крупнейшей экономикой ЕС, Германия обеспечивает 24,2 процента ВВП этого блока. Это впечатляющая цифра для союза из 27 государств. Когда Германия спотыкается, Европа падает как подкошенная. Для небольших экономик, тесно связанных с немецкими цепочками поставок, это очень болезненно.

Возьмём в качестве примера Чехию, которая почти 30 процентов своего экспорта отправляет в Германию. Или Австрию, где эта цифра примерно такая же. Корни немецкой автомобильной промышленности, которая даёт Германии пять процентов ВВП и более 800 тысяч рабочих мест, глубоко проросли в странах Центральной и Восточной Европы.

Если спад в немецкой экономике продолжится, это вызовет рост безработицы и нестабильности, которые охватят весь континент.

Для Европейского союза, которому в 2024 году прогнозируют крайне слабый рост всего на 1,7 процента, проблемы Германии могут стать новыми вызовами в будущем.

Китай является главным торговым партнёром Германии за пределами ЕС. В 2023 году объём двусторонней торговли между ними достиг 254,2 миллиарда евро (268 миллиардов долларов). Германия экспортировала в Китай товаров на 107 миллиардов евро. В основном это было машинное оборудование, автомобили и химикаты.

Такие объёмы товарооборота не являются незначительными для экономики Китая, они составляют основу его промышленной базы.

Немецкие машины работают на китайских предприятиях, а по улицам Китая ездят роскошные немецкие автомобили. Это сотрудничество выгодно обеим странам.

Импорт из Китая в Германию в 2022 году превысил 191 миллиард евро, что свидетельствует о сильной зависимости Берлина от китайских товаров.

Ослабление Германии вызывает беспокойство в Европе и представляет собой стратегическую проблему для Пекина. Германия является воротами Китая в Европу, через неё на рынок ЕС попадают китайские товары. Упадок немецкой экономики приведёт к сокращению импорта, что создаст угрозу экономическим амбициям Китая в то время, когда новые препятствия для него нежелательны.

Для Германии исход февральских выборов выходит за рамки внутренней политики. Он может представлять угрозу для самого существования страны. Новая коалиция должна преодолеть партийные пристрастия и предвзятость. Она должна объединиться вокруг общей цели — вернуть Германию на правильный путь, перестроить её экономику, модернизировать энергетическую стратегию и восстановить трудовые ресурсы.

Это не просто вопрос темпов роста или промышленного производства. Речь идёт о будущем Германии как страны-лидера в Европе и на мировой арене. Упадок не является неизбежным, это выбор. Германия стоит перед таким выбором, и направление её движения зависит от того, сможет ли новый канцлер преодолеть идеологические разногласия и стать сторонником экономического прагматизма и структурных реформ.

Если Германия потерпит неудачу, это будет не просто национальной трагедией. Это может стать началом необратимых изменений, которые повлияют на мировой порядок. Если Германия предпочтёт застой, а не жизненную энергию, ударные волны от этого ощутит вся Европа, а то и весь мир.

Поэтому сегодня, когда немцы готовятся голосовать, Европа и другие страны ждут с тревогой, понимая, что судьба Германии может стать и их судьбой.