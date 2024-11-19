Чехия без лишнего шума возобновила импорт газа из России

Чехия тихо вернулась к импорту российского газа

В течение последних двух лет Европа пыталась снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако более дорогие альтернативы заставляют некоторые страны континента возвращаться к прежним источникам.

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По информации агентства Bloomberg, в их число входит и Чехия.

"Яркий пример — Чешская республика, которая летом 2023 года объявила о полной независимости от российского природного газа и сократила его импорт почти до нуля. Теперь она импортирует как минимум часть российского топлива через Словакию", — сообщает агентство.

Согласно данным чешского государственного предприятия Net4Gas, в текущем месяце около 94% газа, импортированного страной, поступает из России, чаще всего напрямую из РФ. У Чехии нет контрактов с "Газпромом", но поставки газа из соседней Словакии, которая получает газ от России, резко увеличились, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"Тот факт, что российский газ может проходить через Словакию и быть указан в статистике как словацкий, не меняет того, что он был произведён в России. Это также не меняет того, что Россия является конечным получателем оплаты за него. Словакия почти не добывает газ самостоятельно. Точнее говоря, её собственная добыча удовлетворяет лишь около полутора процентов от общего потребления газа в стране", — комментирует ситуацию экономист Лукаш Кованда для издания iDNES. cz.

Около шести процентов газа, поступающего в Чешскую республику, приходит с запада, то есть из Норвегии или терминалов СПГ, где Чехия арендует мощности с 2022 года. Однако что удивительно, Чехия почти не использует эти арендованные мощности.

"Российский газ поступает в Чешскую республику просто потому, что это экономически целесообразно", — написал в своём докладе аналитик чешского филиала KBC Groep NV Доминик Русинко.

После начала вооружённого конфликта на Украине Чешская республика увеличила импорт газа из различных источников, включая Норвегию и терминалы СПГ в Нидерландах. Однако этот газ вынужденно проходит через несколько стран, которые взимают плату за его хранение. Например, немецкий сбор, как заявили в Министерстве промышленности Чехии, является основной причиной возобновления закупок газа из России.

"Немцы берут с чехов особую плату за транспортировку газа через свою территорию, что делает газ с восточного направления ещё более привлекательным с точки зрения цены", — объясняет ситуацию Кованда.

Этот сбор увеличивает стоимость газа на восемь процентов по подсчётам банка Citigroup.

Некоторые страны Европейского союза, включая и Чехию, уже призвали Германию отменить этот сбор. "Пока неясно, откажется ли Берлин от него. Это связано с падением правительства Шольца и досрочными выборами в 2025 году", — добавляет Лукаш Кованда.

"Мы ожидаем, что после отмены сбора импорт через Германию снова начнёт расти", — заявил пресс-секретарь министерства Марек Восаглик, отметив, что Чехия располагает достаточными запасами и без российского газа.

Однако ситуация резко изменится уже в конце текущего года. Срок действия договора о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает. В настоящее время Россия использует украинскую транзитную трассу для обеспечения почти половины своего экспорта газа через газопроводы в Европейском союзе. Поэтому ЕС должен быть готов к резкому изменению ситуации с уменьшением поставок российского газа.

Чешская энергетическая компания ČEZ уже ищет альтернативные источники нероссийского газа. Компания зарезервировала мощности в терминале EemsEnergyTerminal в Нидерландах на три миллиарда кубометров газа в год, что достаточно для покрытия трети годового потребления газа в стране.

Когда этот контракт закончится, ČEZ будет полагаться на уже зарезервированные мощности в терминале Штаде, которые составляют два миллиарда кубометров. Этот терминал планируют достроить к 2027 году. Эти поставки удовлетворят более четверти годового потребления газа в Чешской республике.

В 2021 году Европейский союз импортировал из России 45 процентов газа, потребляемого в странах ЕС. Однако в прошлом году эта доля сократилась до 15 процентов. Сейчас украинская сторона уверена, что отказ от продления договора о транзите газа приведёт к ряду положительных последствий. Сократятся доходы России от экспорта газа, и у неё будет меньше средств на финансирование вооружённого конфликта.

Однако судя по заявлениям Москвы, Россия уже смирилась с потерей европейских рынков. Теперь она хочет сосредоточиться на партнёрах в Азии и инвестировать в сжиженный природный газ.