Саммит G-20 в Бразилии отметился ультимативным требованием Байдена к коллегам

В Бразилии первый день саммита G20 отметился скандальным требованием уходящего президента США Джо Байдена осудить РФ за "вторжение на Украину". И это при том, что президент Бразилии Лула да Сильва настоятельно призвал этого не делать.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Западу был дан сигнал из Бразилии — никакой Украины

В этом году Бразилия возглавляет "Большую двадцатку", и она определила три центральных направления дискуссии на саммите 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Социальная интеграция и борьба с голодом и бедностью. Энергетический переход и устойчивое развитие. Реформа глобального управления (ООН).

Бразильцы не пригласили Владимира Зеленского. Зато пригласили следующих лиц:

премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим,

наследный принц Абу-Даби и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халед бен Мохамед бен Заид Аль Нахайян,

президент Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь,

президент Республики Ангола Жоау Мануэль Гонсалвес Лоуренсу,

президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси,

президент Боливии Луис Арсе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ранее он решительно выступал за приглашение Зеленского, а тот факт, что этого не произошло, указывает на раскол в международных отношениях.

Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин отказался присутствовать, чтобы не превращать форум в проблему для Бразилии, которая технически должна была бы исполнить ордер МУС на его арест.

Большая двадцатка должна делать то, для чего она была создана — решать общемировые экономические проблемы, и именно это является причиной принятого бразильцами решения не приглашать Зеленского. Он не был приглашён на саммит G20 председательствующей Индией в 2023 году, Бразилией, и не будет приглашён Южной Африкой в 2025 году, если ещё будет во власти. Так союзники по БРИКС поддерживают Россию.

"Мир стал хуже"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил 1 ноября, что саммит не будет использоваться для обсуждения войн, независимо от того, идёт ли конфликт в Восточной Европе или на Ближнем Востоке.

Тем не менее в своём выступлении он отметил, что мир стал хуже из-за войн:

"Я был на первой встрече лидеров "Большой двадцатки", созванной в Вашингтоне в контексте финансового кризиса 2008 года. Шестнадцать лет спустя я с грустью отмечаю, что мир стал хуже. У нас самое большое количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны и самое большое количество насильственных перемещений, когда-либо зарегистрированных".

По его словам, в мире около 800 млн человек реально голодают.

"В мире, где производится почти 6 миллиардов тонн продуктов питания в год, а военные расходы достигают 2,4 триллиона долларов, это неприемлемо", — сказал Лула и призвал коллег навсегда "залечить эту рану, которая позорит человечество".

Президент Бразилии объявил о создании Глобального альянса против голода и бедности.

Байден всё ещё считает себя мировым жандармом

Выступивший затем уходящий президент США Джо Байден не смог удержаться от нарушения повестки и сделал присутствующим выговор, что они позабыли Украину.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. По моему мнению, все за этим столом тоже должны это сделать", — сказал Байден.

Байден далее добавил, что "Израиль имеет право защищать себя после самой жестокой резни евреев со времен Холокоста".

"Я призываю всех здесь усилить давление на ХАМАС, который в настоящее время отказывается от этой сделки", — сказал Байден, который игнорирует тот факт, что страны Глобального Юга считают двойным стандартом позицию Запада по Украине в сравнении с позицией по Сектору Газа.

Бразильские СМИ пишут, что Запад требует включить в итоговую декларацию саммита осуждение РФ, не думаем, что это получится. Окончательную версию декларации (если будет консенсус) планируется выпустить во вторник (19 ноября), во второй и последний день G20.

Уточнения

Больша́я двадца́тка (также G20, G-20) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Группа включает 19 крупнейших национальных экономик, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективных участников.

е.



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