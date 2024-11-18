В Бразилии первый день саммита G20 отметился скандальным требованием уходящего президента США Джо Байдена осудить РФ за "вторжение на Украину". И это при том, что президент Бразилии Лула да Сильва настоятельно призвал этого не делать.
В этом году Бразилия возглавляет "Большую двадцатку", и она определила три центральных направления дискуссии на саммите 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Бразильцы не пригласили Владимира Зеленского. Зато пригласили следующих лиц:
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ранее он решительно выступал за приглашение Зеленского, а тот факт, что этого не произошло, указывает на раскол в международных отношениях.
Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин отказался присутствовать, чтобы не превращать форум в проблему для Бразилии, которая технически должна была бы исполнить ордер МУС на его арест.
Большая двадцатка должна делать то, для чего она была создана — решать общемировые экономические проблемы, и именно это является причиной принятого бразильцами решения не приглашать Зеленского. Он не был приглашён на саммит G20 председательствующей Индией в 2023 году, Бразилией, и не будет приглашён Южной Африкой в 2025 году, если ещё будет во власти. Так союзники по БРИКС поддерживают Россию.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил 1 ноября, что саммит не будет использоваться для обсуждения войн, независимо от того, идёт ли конфликт в Восточной Европе или на Ближнем Востоке.
Тем не менее в своём выступлении он отметил, что мир стал хуже из-за войн:
"Я был на первой встрече лидеров "Большой двадцатки", созванной в Вашингтоне в контексте финансового кризиса 2008 года. Шестнадцать лет спустя я с грустью отмечаю, что мир стал хуже. У нас самое большое количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны и самое большое количество насильственных перемещений, когда-либо зарегистрированных".
По его словам, в мире около 800 млн человек реально голодают.
"В мире, где производится почти 6 миллиардов тонн продуктов питания в год, а военные расходы достигают 2,4 триллиона долларов, это неприемлемо", — сказал Лула и призвал коллег навсегда "залечить эту рану, которая позорит человечество".
Президент Бразилии объявил о создании Глобального альянса против голода и бедности.
Выступивший затем уходящий президент США Джо Байден не смог удержаться от нарушения повестки и сделал присутствующим выговор, что они позабыли Украину.
"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. По моему мнению, все за этим столом тоже должны это сделать", — сказал Байден.
Байден далее добавил, что "Израиль имеет право защищать себя после самой жестокой резни евреев со времен Холокоста".
"Я призываю всех здесь усилить давление на ХАМАС, который в настоящее время отказывается от этой сделки", — сказал Байден, который игнорирует тот факт, что страны Глобального Юга считают двойным стандартом позицию Запада по Украине в сравнении с позицией по Сектору Газа.
Бразильские СМИ пишут, что Запад требует включить в итоговую декларацию саммита осуждение РФ, не думаем, что это получится. Окончательную версию декларации (если будет консенсус) планируется выпустить во вторник (19 ноября), во второй и последний день G20.
Больша́я двадца́тка (также G20, G-20) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Группа включает 19 крупнейших национальных экономик, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективных участников.
е.
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