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Олег Артюков

Поляки сочли прекращение поставок российского газа в Австрию "местью" за решение суда

В Польше заявили о "мести" России за решение суда в пользу Австрии
Экономика

Отношения между Россией и западными государствами переживают не лучшие времена. Однако несмотря на напряжённость, некоторые европейские страны продолжают активно закупать природный газ у России. В их числе — Австрия, где доля российского импорта стабильно составляла от 80 до 90 процентов.

В Польше заявили о "мести" России за решение суда в пользу Австрии
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

В 2023 году между компаниями двух стран возник серьёзный газовый спор, который касался сокращении поставок этого ресурса через Германию, говорится в материале польского издания Do Rzeczy.

Австрийская компания OMV Gas Marketing & Trading в прошлом году подала иск против "Газпрома", обвинив его в нерегулярных поставках газа через Германию. Суд встал на сторону австрийцев и обязал Россию выплатить компенсацию в размере 230 миллионов евро.

Кроме того, OMV уведомила о прекращении выплат по контракту, который был заключён в 2018 году с личным присутствием Владимира Путина. Контракт должен был действовать до 2040 года. Таким образом компания собиралась получить компенсацию по судебному решению.

Соответственно, "Газпром", по мнению австрийцев, должен был поставки продолжать. Однако российская компания объявила о приостановке экспорта природного газа в Австрию.

Австрийские власти пытаются успокоить население страны. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заверил, что энергетическая безопасность страны под контролем, а газовые хранилища заполнены на 93 процента.

Напомним, в прошлом году Австрия стала экспортёром электроэнергии впервые за два десятка лет. Произошло это благодаря в том числе стабильным поставкам недорогого природного газа из России.

Ещё два центральноевропейских государства — Словакия и Венгрия — получают свой газ исправно. Потому что не принимают в одиночку решений, которые затрагивают не только их интересы.

Словакия продолжает получать газ из России, сообщили в понедельник в словацкой государственной компании SPP.

"Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но тот же объём идёт через территорию Украины, свидетельствует о том, что в Европе сохраняется большой интерес к этому газу", — говорится в сообщении госкомпании.

Венгрия получает российский газ по "Турецкому потоку".

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы австрия
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