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Олег Артюков

Россия успешно теснит Францию на зерновом рынке Африки

Франция столкнулась с беспрецедентным давлением России на рынке зерна Африки
2:42
Экономика

На протяжении многих лет Франция была одним из основных поставщиков пшеницы в государства Африки, но в последнее время у неё в этой сфере возникли проблемы. Причиной трудностей стали поставки зерна из России, сообщает франкоязычное издание L-frii, которое специализируется на освещении новостей из африканских стран.

Франция столкнулась с беспрецедентным давлением России на рынке зерна Африки
Фото: freepik.com by grmarc, PDM

Недавно у поставщиков из Франции начались сложности в Алжире. Аналитики отмечают, что это беспрецедентная ситуация для этой североафриканской страны.

Франция долгое время была основным поставщиком пшеницы в Алжир, но теперь ситуация изменилась. Недавно алжирское межпрофессиональное зерновое ведомство (OAIC) исключило французских экспортёров из стратегического тендера, что стало сигналом для Франции.

Французские власти жалуются на конкуренцию со стороны России. Российские поставки вытесняют французское зерно с рынка. Цифры говорят сами за себя: в 2023/2024 годах Россия экспортировала в Алжир 2,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет более четверти от общего объёма импорта страны. В течение 2024/2025 годов ожидается, что поставки из России вырастут до трёх миллионов тонн.

Аналитик сельскохозяйственного рынка Франсуа Люгено отмечает, что Франция, которая исторически была ведущим поставщиком Алжира, теперь сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны России.

Эта ситуация парадоксальна: Франция, которая исторически была ведущим поставщиком Алжира, теперь сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны России. И ей приходится прилагать усилия, чтобы противостоять ей.

В результате этой борьбы Франция проигрывает. Недавно Франсуа Люгено, аналитик сельскохозяйственного рынка, заявил, что французская пшеница сможет конкурировать с российским зерном только в том случае, если её стоимость за тонну будет на 30 евро ниже российского предложения.

В противном случае Алжир будет предпочитать российское зерно. Тем более, что это североафриканское государство стремится развивать сотрудничество с Россией.

Стоит заметить, что ранее пресса сообщала об успехах России на рынке ещё одной африканской страны — Марокко. Ранее и здесь основным поставщиком пшеницы была Франция, однако сейчас всё увереннее на этом рынке себя чувствуют российские поставщики.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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