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Олег Артюков

Baijiahao: Китай следует примеру России в истории с госдолгом США

В Китае назвали "позитивным примером" уровень вложений России в госдолг США
Экономика

После победы на выборах Дональд Трамп активно занимается формированием новой администрации. В частности, он ищет кандидата на пост министра финансов. Трамп хочет видеть на этой должности специалиста с большим опытом работы на Уолл-стрит.

В Китае назвали "позитивным примером" уровень вложений России в госдолг США
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)

Однако по мнению аналитиков, новый глава американского минфина столкнётся с серьёзной проблемой — государственным долгом США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

"Очевидно, что огромный американский госдолг станет головной болью для нового главы американского минфина", — отмечает автор материала.

Недавно государственный долг США установил новый рекорд — он превысил отметку в 36 триллионов долларов. Это огромная сумма, и только на обслуживание долговых обязательств приходится тратить сотни миллиардов в год. Однако это не единственная проблема для Соединённых Штатов.

Автор Baijiahao обратил внимание на то, что с американским государственным долгом происходят любопытные изменения. В него вкладываются преимущественно дружественные США страны, такие как Япония и Великобритания. Однако многие другие государства, напротив, сокращают свои вложения. Это создаёт огромные проблемы для Соединённых Штатов. И за это они должны быть "благодарны" России и её президенту Владимиру Путину.

"Хотя Великобритания, Франция, Япония и другие страны увеличивают свои запасы долга США, Китай его распродаёт", — отмечает автор материала.

В Китае обратили внимание на то, что у Китая резко вырос профицит торгового баланса. Если раньше страна инвестировала свободные деньги в американские облигации, то теперь она этого не делает. Вместо этого Китай закупает золото и инвестирует в другие проекты.

Таким образом, он повторяет действия России, которая несколько лет назад распродала казначейские облигации США и купила на них драгоценные металлы. Более того, этот манёвр повторяют многие другие страны. В результате снижается их зависимость от США и американского доллара.

"Позитивным примером является то, что российские вложения в долговые обязательства США упали до уровня менее ста миллионов долларов", — отмечает автор. Уточним, 24 миллиона долларов по данным американского Минфина.

Таким образом, получается, что союзники США скупают американские долговые обязательства, и многие из этих стран испытывают серьёзные экономические проблемы. Например, Россия недавно обогнала Японию по паритету покупательской способности, выйдя по этому показателю на четвёртое место в мире.

Складывается крайне неприятная ситуация для США — их огромный долг всё больше напоминает мыльный пузырь, который после схлопывания утянет за собой многих американских союзников. Можно быть уверенными, что Трамп будет недоволен происходящим. Ему придётся решать эту проблему, иначе она станет необратимой.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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