Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит

Более 20 лет прошло с того момента, был построен самолёт Ту-324.

Фото: commons.wikimedia.org by Зимин Василий, PDM

После Ту-214 и Ил-96-400М, которые всё же удалось поднять в воздух, вроде бы пришла пора региональных малышей. В первую очередь — это самолёт Ту-324, прямой преемник некогда популярного Як-40/42.

Однако пока Ту-324 не довели и до демонстратора технологий. Злые языки утверждают, что причина — Superjet, которому сходный по вместимости и дальности лайнер был конкурентом. Чтобы его запустить в серию, есть пару нюансов.

Первый — где брать мотор АИ-22? А второй вопрос — самолёт Ту-324 ещё сырой даже для прототипа. Фюзеляж его можно пощупать лишь в виде деревянного макета в цеху ПАО "Туполев".

О чём речь

Ту-324 — это проект российского ближнемагистрального пассажирского самолёта, разработанный ОАО "Туполев" в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Он предназначался для перевозки пассажиров на короткие и средние расстояния и планировался к эксплуатации в качестве регионального авиалайнера. Однако, из-за экономических трудностей и отсутствия финансирования проект не был завершен, и серийное производство Ту-324 не началось.

Основные характеристики Ту-324

Тип: ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт.

Экипаж: 2 пилота.

Вместимость: около 50-70 пассажиров в зависимости от компоновки салона.

Дальность полёта: 2000-2500 км (для базовой версии).

Максимальная взлётная масса: около 23-25 тонн.

Крейсерская скорость: 750-800 км/ч.

Практический потолок: 11000 метров.

Двигатели

Проект Ту-324 предусматривал установку двух турбовентиляторных двигателей, которые обеспечивали бы высокую экономичность и оптимальные характеристики для полетов на короткие и средние расстояния. Рассматривались российские и зарубежные варианты двигателей, включая двигатели Pratt & Whitney и Rolls-Royce, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики и сократить затраты на топливо.

Особенности конструкции

Высокая экономичность: конструкция Ту-324 была рассчитана на снижение эксплуатационных затрат, что должно было сделать его привлекательным для авиакомпаний.

Шум и выбросы: при проектировании особое внимание уделялось требованиям к снижению уровня шума и вредных выбросов, чтобы самолёт соответствовал международным стандартам.

Компоновка: самолёт планировался с удобной компоновкой салона, подходящей для региональных авиарейсов. Было предусмотрено несколько вариантов салона, включая полностью пассажирский и комбинированный (грузопассажирский) варианты.

Модификации (планируемые)

Проект Ту-324 предусматривал создание нескольких модификаций для различных нужд:

Пассажирская версия: стандартный вариант на 50-70 пассажиров для перевозок на короткие и средние расстояния. Бизнес-версия: салон с улучшенными условиями для бизнес-перевозок. Грузопассажирская версия: комбинированный вариант для перевозки как пассажиров, так и грузов.

Преимущества

Низкие эксплуатационные расходы: разработан с акцентом на низкие затраты на обслуживание и топливо, что могло сделать его выгодным для региональных авиаперевозчиков.

Приспособленность к региональным маршрутам: разработанный специально для коротких и средних маршрутов, Ту-324 был бы удобным для небольших аэропортов с ограниченной инфраструктурой.

Комфорт и вместимость: продуманная компоновка салона делала самолёт комфортным для пассажиров на коротких маршрутах.

Вывод

Проект Ту-324 так и не был доведён до стадии серийного производства. Несмотря на первоначальный интерес, авиакомпании в России и за рубежом обратили внимание на более доступные и уже сертифицированные региональные самолёты, такие как Bombardier и Embraer, что снизило шансы Ту-324. Тем не менее, проект продемонстрировал потенциал для разработки отечественных региональных самолётов, и некоторые наработки были использованы в других авиационных проектах.

Уточнения

Ту́полев — российская компания по производству авиационной техники, основанная как конструкторское бюро 22 октября 1922 года авиаконструктором Андреем Туполевым в СССР. Является дочерней компанией Объединённой авиастроительной корпорации.



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