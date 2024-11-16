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Любовь Степушова

Санкции России по урану через три года больно ударят по США

Экономика » Производство » Энергетика

Санкции против США по обогащённому урану просчитаны Россией. Спрос на уран растёт во всём мире, а в США работает только один обогатительный завод. 

Санкции России по урану через три года больно ударят по США
Фото: flickr.com by Peretzp, CC BY-SA 3.0

Россия занесла над США урановый дамоклов меч

Правительство России официально объявило о введении временных ограничений на экспорт обогащенного урана в США с 15 ноября.

Учитывая, что в американском энергетическом балансе доля АЭС составляет около 20%, а на Россию приходилось в прошлые годы 27% -32% поставок в США обогащенного урана, то есть риски удорожания электроэнергии из-за нарушения цепочек импорта. Своего ядерного топлива у США мало. Единственным предприятием по обогащению урана является завод в Нью-Мексико британско-нидерландско-германской компании Urenco.

Санкции стали ответом на запрет Вашингтона на ввоз российского урана, который был подписан в начале этого года, но содержал исключения, позволяющие продолжать поставки в случае возникновения проблем у американцев до 2027 года. Также и российские санкции предусматривают исключения. Они сделаны для поставок, осуществляемых по разовым лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. То есть действующие контракты не отменяются. Этот механизм позволит России сохранять гибкость в экспортной политике, а гипотетическая нехватка урана дамокловым мечом будет висеть над АЭС США.

Reuters сообщает, что цена на уран подскочила на 4 доллара до 84 долларов за фунт после этой новости.

"Многие продавцы пока воздерживаются от предложений, оценивая последствия", — сказал Reuters президент UxC Джонатан Хинзе.

Предупреждение Трампу

Санкции введены после предупреждения, сделанного в сентябре президентом РФ Владимиром Путиным, что Москве следует рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана и никеля в ответ на западные санкции. Реализованная угроза подчеркивают готовность России к решительным действиям в ответ на санкции США. И президент Дональд Трамп здесь не будет пользоваться преференциями. Наоборот, Москва показывает, что не рассчитывает на то, что он смягчит санкционный режим.

Россия является шестым по величине производителем урана в мире и контролирует около 44% мировых мощностей по обогащению урана. В 2023 году США и Китай возглавили список импортеров российского урана, за ними следуют Южная Корея и Франция.

В 2023 году США купили у России уран на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю американской статистики. Reuters пишет, что импорт в США из России по июль этого года составил 313 050 килограммов, что на 30% меньше, чем в прошлом году.

Неясно, импортировали ли США какой-либо уран из России после вступления в силу запрета в августе. Известно, что у энергетических компаний США есть накопленные запасы низкообогащенного урана (НОУ), которого должно хватить примерно на три года. Значит, за три года американцам надо что-то срочно сделать.

Запад в теории может заменить российское ядерное топливо, но чтобы достичь этой цели к 2030 году, нужны громадные инвестиции. Такое мнение высказал руководитель крупнейшего французского поставщика урана Orano Николя Маэс в интервью FT.

Согласно докладу World Nuclear Industry Status Report (WNISR), РФ остается лидером в поставках АЭС и услуг для сферы ядерного топлива и для Европы. И попытки Запада уйти от зависимости РФ могут лишь повысить глобальные цены.

Россия будет бенефициаром бурного развития ядерной энергетики

Санкции в отношении США по урану позволят России продемонстрировать свою способность влиять на мировые рынки стратегических ресурсов, укрепляя позиции на геополитической арене.

Однозначно уран будет перенаправлен на рынки стратегических партнёров. Тем более, что ядерная энергетика недавно переведена в разряд "зелёных". От этого решения выиграет "Росатом" — единственный в мире  консорциум, имеющий полный цикл производства ядерной энергии — от добычи и обогащения до переработки отходов с их последующим использованием. Потенциально такая энергетическая система может быть устойчивой на протяжении тысяч лет.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир путин
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