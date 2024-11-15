Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии более 15 лет. За это время она стала одним из самых влиятельных политиков ФРГ. Под её руководством страна укрепила своё положение в качестве ведущей экономической державы Европы и расширила своё геополитическое влияние.
Многие немцы сегодня с ностальгией вспоминают времена, когда Меркель была канцлером. Кроме того, очевидно, что её прогноз относительно России сбылся, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.
Меркель покинула пост канцлера в 2021 году. С тех пор отношения между Германией и Россией ухудшаются, и на фоне происходящего в адрес бывшего канцлера часто звучат обвинения.
Действующие власти критикуют Меркель за то, что она делала ставку на дешёвый российский газ и поддерживала хорошие рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Однако сама Меркель продолжает утверждать, что не жалеет о своих решениях и считает их абсолютно правильными.
После ухода в отставку Меркель заявила, что Россия была надёжным поставщиком даже во времена холодной войны. И намекнула, что Германии не следовало так резко отказываться от российского газа.
Автор материала отмечает, что после ухода Меркель в отставку правительство Германии взяло курс на разрыв отношений с Россией, поддержало санкции и фактически полностью отказалось от российских энергоносителей. Однако к концу 2024 года стало очевидно, что Берлин поплатился за неуважение к Москве — Меркель оказалась права.
"При поддержке союзников Германия с высоко поднятой головой начала вводить санкции против России, но вскоре всё пошло не по плану", — говорится в материале.
Санкции не оказали значительного влияния на Россию, а в некоторых аспектах даже укрепили её позиции. Путин и его команда нашли новых покупателей для российской нефти и газа, что сделало западные ограничения бессмысленными.
В то же время Германия вынуждена покупать газ по тройной цене, что стало для неё наказанием за санкции и неуважение к России. В результате Германия переживает не лучшие времена. Многие предприятия закрываются, а крупные корпорации и заводы планируют сокращать персонал или переносить производство в другие страны.
"Германия славилась своей промышленностью, которая десятилетиями опиралась на дешёвый российский газ. Лишившись его, страна потеряла конкурентоспособность", — считает автор материала.
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