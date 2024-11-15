Sohu: предсказание Меркель насчет России сбылось

В Китае напомнили о намёках Меркель, что не Германии не стоит порывать с Россией

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии более 15 лет. За это время она стала одним из самых влиятельных политиков ФРГ. Под её руководством страна укрепила своё положение в качестве ведущей экономической державы Европы и расширила своё геополитическое влияние.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Многие немцы сегодня с ностальгией вспоминают времена, когда Меркель была канцлером. Кроме того, очевидно, что её прогноз относительно России сбылся, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Меркель покинула пост канцлера в 2021 году. С тех пор отношения между Германией и Россией ухудшаются, и на фоне происходящего в адрес бывшего канцлера часто звучат обвинения.

Действующие власти критикуют Меркель за то, что она делала ставку на дешёвый российский газ и поддерживала хорошие рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Однако сама Меркель продолжает утверждать, что не жалеет о своих решениях и считает их абсолютно правильными.

После ухода в отставку Меркель заявила, что Россия была надёжным поставщиком даже во времена холодной войны. И намекнула, что Германии не следовало так резко отказываться от российского газа.

Автор материала отмечает, что после ухода Меркель в отставку правительство Германии взяло курс на разрыв отношений с Россией, поддержало санкции и фактически полностью отказалось от российских энергоносителей. Однако к концу 2024 года стало очевидно, что Берлин поплатился за неуважение к Москве — Меркель оказалась права.

"При поддержке союзников Германия с высоко поднятой головой начала вводить санкции против России, но вскоре всё пошло не по плану", — говорится в материале.

Санкции не оказали значительного влияния на Россию, а в некоторых аспектах даже укрепили её позиции. Путин и его команда нашли новых покупателей для российской нефти и газа, что сделало западные ограничения бессмысленными.

В то же время Германия вынуждена покупать газ по тройной цене, что стало для неё наказанием за санкции и неуважение к России. В результате Германия переживает не лучшие времена. Многие предприятия закрываются, а крупные корпорации и заводы планируют сокращать персонал или переносить производство в другие страны.

"Германия славилась своей промышленностью, которая десятилетиями опиралась на дешёвый российский газ. Лишившись его, страна потеряла конкурентоспособность", — считает автор материала.