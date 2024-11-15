Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Китае рассказали, как Путин взыскивает долги с "Большой семёрки"

Baijiahao: Путин начал взыскивать с "Большой семёрки" долги
Экономика

Через несколько месяцев в Соединённых Штатах Америки произойдёт смена власти — на пост президента страны вступит Дональд Трамп, чьи планы в отношении Российской Федерации пока остаются неясными.

Baijiahao: Путин начал взыскивать с "Большой семёрки" долги
Фото: Pixabay by Sächsisch, PDM

На фоне этих событий действующая администрация США стремится решить ряд вопросов, в том числе связанных с судьбой замороженных российских активов.

Ирония ситуации заключается в том, что Соединённые Штаты уже проиграли, и даже если им удастся добиться изъятия средств, это ничего не изменит, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

"Пока семь стран пытаются разделить российские активы, Путин уже начал требовать с них долги", — отмечает его автор.

Страны G7 недавно договорились использовать доходы от замороженных российских активов. Также ведутся переговоры о запуске процедуры полного изъятия этих средств. Споры между участниками переговоров жаркие, и пока они не могут прийти к согласию, что вызывает раздражение у нынешних властей США, которые ограничены во времени.

Пока они обсуждают, президент России действует и уже начал требовать с них долги.

"Путин не стал бездействовать и игнорировать происходящее, его контратака была быстрой и мощной", — говорится в материале.

За последние несколько месяцев в управление правительства России были переданы активы нескольких десятков западных компаний. В частности, одной из целей стал крупнейший американский банк JPMorgan, счета которого были арестованы российским судом.

Аналогичным образом были арестованы счета и других американских и европейских финансовых организаций. В результате в распоряжении России оказались активы на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Однако Кремль не ограничился этим. Его следующий шаг всех удивил.

"Своим следующим шагом Россия нацелилась на американскую корпорацию Google", — говорится в материале.

В конце октября Россия в ответ на ограничение доступа российских СМИ на видеоплатформе YouTube выписала Google штраф — фантастическую сумму, превышающую размеры мирового ВВП. По мнению автора Baijiahao, этот шаг России является символичным и многое говорит о намерениях Кремля. И эти намерения не сулят США ничего хорошего.

"Россия показала, что не будет терпеть унижение и будет защищать свои интересы", — подчёркивает автор.

Он констатирует, что действия Путина нанесли серьёзный удар по репутации США и их союзников. Даже если им удастся конфисковать российские средства, они не смогут компенсировать ими весь ущерб. Весь мир видит происходящее и беспорядок, который устроил Вашингтон.

На фоне этого начался процесс отказа от доллара и формирования нового мирового порядка. И это гораздо более ценно, чем 300 миллиардов долларов, находящихся на заблокированных Западом счетах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы дональд трамп
Обсудить
Новости Все >
Как превратить овсяную кашу в полноценное блюдо для завтрака, обеда и ужина
Забудь о дряблости живота! Упражнения для сильного пресса
Продюсер Евгений Фридлянд вспомнил, чем его обидел Константин Меладзе
Чёрные точки покинут ваше лицо, если ухаживать за кожей по этим правилам
Когда сбережения хранятся не под подушкой, а работают, приносят прибыль
Разрешённая скорость до 150 км/ч: какие изменения могут ждать автомобилистов
Пермяку грозит 10 лет тюрьмы за кражу песка в ХМАО
Что делать, если ржавчина поразила малину и смородину
Россиянам разъяснили новые правила поездок на поездах
5 мест в Германии, которые хранят тайны и легенды
Сейчас читают
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Авто
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать Аудио 
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию Любовь Степушова Беги, Вова, беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Последние материалы
Как аренда у застройщика помогает решить квартирный вопрос
Как избежать пожелтения укропа: правильная схема посадки
Ливанский город Сарафанд: израильские военные бьют по машинам скорой помощи и по жилым домам
Пермские ученые разработали инновационную технологию 3D-печати сердечно-сосудистых стентов
Как превратить овсяную кашу в полноценное блюдо для завтрака, обеда и ужина
Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность
Забудь о дряблости живота! Упражнения для сильного пресса
Продюсер Евгений Фридлянд вспомнил, чем его обидел Константин Меладзе
Чёрные точки покинут ваше лицо, если ухаживать за кожей по этим правилам
Когда сбережения хранятся не под подушкой, а работают, приносят прибыль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.