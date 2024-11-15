В Китае рассказали, как Путин взыскивает долги с "Большой семёрки"

Baijiahao: Путин начал взыскивать с "Большой семёрки" долги

Через несколько месяцев в Соединённых Штатах Америки произойдёт смена власти — на пост президента страны вступит Дональд Трамп, чьи планы в отношении Российской Федерации пока остаются неясными.

Фото: Pixabay by Sächsisch, PDM

На фоне этих событий действующая администрация США стремится решить ряд вопросов, в том числе связанных с судьбой замороженных российских активов.

Ирония ситуации заключается в том, что Соединённые Штаты уже проиграли, и даже если им удастся добиться изъятия средств, это ничего не изменит, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

"Пока семь стран пытаются разделить российские активы, Путин уже начал требовать с них долги", — отмечает его автор.

Страны G7 недавно договорились использовать доходы от замороженных российских активов. Также ведутся переговоры о запуске процедуры полного изъятия этих средств. Споры между участниками переговоров жаркие, и пока они не могут прийти к согласию, что вызывает раздражение у нынешних властей США, которые ограничены во времени.

Пока они обсуждают, президент России действует и уже начал требовать с них долги.

"Путин не стал бездействовать и игнорировать происходящее, его контратака была быстрой и мощной", — говорится в материале.

За последние несколько месяцев в управление правительства России были переданы активы нескольких десятков западных компаний. В частности, одной из целей стал крупнейший американский банк JPMorgan, счета которого были арестованы российским судом.

Аналогичным образом были арестованы счета и других американских и европейских финансовых организаций. В результате в распоряжении России оказались активы на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Однако Кремль не ограничился этим. Его следующий шаг всех удивил.

"Своим следующим шагом Россия нацелилась на американскую корпорацию Google", — говорится в материале.

В конце октября Россия в ответ на ограничение доступа российских СМИ на видеоплатформе YouTube выписала Google штраф — фантастическую сумму, превышающую размеры мирового ВВП. По мнению автора Baijiahao, этот шаг России является символичным и многое говорит о намерениях Кремля. И эти намерения не сулят США ничего хорошего.

"Россия показала, что не будет терпеть унижение и будет защищать свои интересы", — подчёркивает автор.

Он констатирует, что действия Путина нанесли серьёзный удар по репутации США и их союзников. Даже если им удастся конфисковать российские средства, они не смогут компенсировать ими весь ущерб. Весь мир видит происходящее и беспорядок, который устроил Вашингтон.

На фоне этого начался процесс отказа от доллара и формирования нового мирового порядка. И это гораздо более ценно, чем 300 миллиардов долларов, находящихся на заблокированных Западом счетах.