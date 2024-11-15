В ЕС спрогнозировали ухудшение торговли с США с приходом Трампа

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Торговая политика избранного 47-го президента США Дональда Трампа, скорее всего, навредит европейской торговле с Америкой, пишет политолог Альберто Рицци. В своей новой статье для Европейского совета по международным отношениям (ECFR) он рассматривает возможные альтернативы для Брюсселя.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Торговая политика второго президентства Трампа может сделать Европу беднее и спровоцировать новую трансатлантическую торговую войну.

В ходе своей предвыборной кампании избранный президент неоднократно призывал к введению 10- или 20-процентных пошлин на все импортируемые товары. Такая протекционистская политика, направленная исключительно на самих себя, нанесла бы серьезный ущерб трансатлантической торговле и европейской экономике. Соединённые Штаты являются крупнейшим экспортным партнером Европейского союза, на их долю пришлось 19,7% от общего объёма экспорта товаров блока в 2023 году (на долю Китая пришлось 8,8%). Тарифы в размере 10% могут привести к сокращению ВВП на 1,6% в Германии и на 0,80% во Франции.

Таким образом, во время второго президентского срока Дональда Трампа европейские фирмы могут счесть США меньшим, менее прибыльным и более сложным рынком для конкуренции.

Лидеры ЕС изучают множество способов противодействия таким агрессивным мерам. Одним из таких способов является расширение торговли европейцев с другими странами по всему миру. Конечно, весь объём торговли США не может быть заменён новыми рынками сбыта — в 2023 году европейский экспорт в Южную Корею, Мексику, Канаду, Бразилию и Индию составил примерно половину от экспорта в Америку. Тем не менее европейцы могут заранее смягчить экономический ущерб, быстро перейдя к заключению новых торговых соглашений с альтернативными рынками.

Лицам, принимающим решения в ЕС, следует предпринять четыре основных шага для достижения этой цели.

Завершение создания единого рынка ЕС

Первое, куда должен взглянуть ЕС, — это в зеркало, и осознать огромную, но недостаточно используемую возможность создания единого рынка. Это, несомненно, сложная задача, поскольку для этого государствам-членам придется передать ЕС большую часть своих оставшихся инструментов экономической политики. Это также означало бы консолидацию рынка для менее конкурентоспособных фирм — иногда тех, которые находятся под защитой национальных правительств, — поскольку они оказываются вытесненными со своих рынков и вынуждены закрываться. Тем не менее завершение создания единого рынка принесло бы большие экономические выгоды — по оценкам, ЕС потеряет 10% своего потенциального ВВП из-за сохраняющихся внутренних барьеров — и повысило бы устойчивость Европы к экономическим вызовам.

Ускорить заключение соглашений о свободной торговле, переговоры по которым уже ведутся

За пределами своих собственных границ ЕС должен резко ускорить заключение соглашений о свободной торговле, которые в настоящее время находятся на стадии переговоров или ратификации. Соглашение о свободной торговле с латиноамериканским блоком МЕРКОСУР недавно столкнулось с новыми препятствиями после более чем 25-летних переговоров. Но соглашение имеет важное значение для европейских усилий по снижению рисков, повысит авторитет и влияние Европы в Латинской Америке и поможет обеспечить доступ к сырьевым ресурсам, которых блоку не хватает на его собственной территории.

Также набирает обороты соглашение о свободной торговле с Индией, но стороны по-прежнему далеки друг от друга: если в ближайшее время полное соглашение будет недосягаемо, ЕС должен предложить ускорить заключение небольших отраслевых соглашений для улучшения двусторонней торговли. Тем временем в Восточной Азии ЕС ведет переговоры о заключении соглашения о цифровой торговле с Южной Кореей — амбициозной сделке, которая открывает возможность расширения двусторонней торговли на растущем рынке цифровых продуктов. Трамп часто обрушивался с критикой на Сеул, и торговые отношения между США и Южной Кореей демонстрируют значительную динамику, которая особенно не нравится новому президенту, включая огромный дефицит торгового баланса с США. Таким образом, укрепление связей с ЕС было бы привлекательным для корейцев, желающих найти свои собственные способы пережить бурю, связанную с возвращением Трампа.

Придание особого значения заключению и внедрению такой политики помогло бы европейцам обеспечить более легкий доступ к экспортным рынкам и компенсировать протекционистские меры, принимаемые США. Что еще более важно, это послужило бы мощным политическим сигналом о том, что ЕС является надежным и эффективным экономическим партнером и что Брюссель по-прежнему привержен многосторонней торговой системе, основанной на правилах. Таким образом, государства-члены должны снять оставшиеся оговорки и быстро ратифицировать уже заключенные соглашения, такие как планируемые соглашения с Меркосур и Чили, которая является основным источником лития.

Заключать сделки с Мексикой и Канадой

Помимо этих соглашений, европейцы должны также предложить расширить и усовершенствовать недавние торговые соглашения с Мексикой и Канадой, чтобы сохранить косвенный доступ к рынку США. Несмотря на то, что Трамп пообещал пересмотреть соглашение между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой, которое он сам заключил во время своего первого президентского срока, обе страны, скорее всего, сохранят преференциальный доступ в США. С этой точки зрения, углубление торговых отношений с ними может обеспечить европейским компаниям доступ на американский рынок в условиях трансатлантических трений.

Присоединяться к развивающимся экономикам

Наконец, ЕС следует предпринять шаги по скорейшему вовлечению стран с формирующейся рыночной экономикой, многие лидеры которых все больше опасаются того, что Китай поставляет дешевые товары на их рынки – практика, которая препятствует их собственным стремлениям развивать внутреннее производство.

Это открывает возможности для ЕС в поиске новых торговых партнеров. Европейский союз уже ведет переговоры о заключении торгового соглашения с Индонезией, страной, население которой к 2030 году достигнет почти 300 миллионов человек, и которая объявила о высоких тарифах на китайские товары. Европейцы могут многое предложить. Например, европейские фирмы являются мировыми лидерами в производстве и экспорте промышленного оборудования, товаров, которые представляют особый интерес для стран, желающих создать собственное производство и расширить свое участие в производственно-сбытовых цепочках. В этой связи ЕС также следует более стратегически использовать Global Gateway, инвестиционную инициативу блока по подключению к интернету, для улучшения экономических связей с развивающимися экономиками. В ходе переговоров по соглашению о свободной торговле европейцы должны увязать либерализацию торговли с инвестициями в инфраструктуру Global Gateway, чтобы обеспечить доступ к рынкам и поддержать создание новых цепочек поставок с развивающимися экономиками.

Новые экспортные поставки в развивающиеся страны и улучшение связей с существующими партнерами не заменят американский рынок. Но они могут помочь обеспечить защиту от высоких тарифов, обещанных Трампом. В то же время широкая и устойчивая сеть торговых соглашений в сочетании со стратегическим использованием имеющихся инструментов возмездия поставили бы ЕС в более выгодное положение для принятия мер, которые, вероятно, применит следующая администрация США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Лати́нская Аме́рика (Латаме́рика; исп. América Latina, Latinoamérica, порт. América Latina, фр. Amérique latine) — собирательное наименование американских стран и территорий, использующих на официальном уровне романские языки, прежде всего, испанский и португальский, иногда также французский.

