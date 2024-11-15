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Олег Артюков

В Китае объяснили, почему Япония смягчила санкции против России

NetEase: аргументы Путина сработали, Япония смягчает санкции
2:36
Экономика

Недавно в Сочи состоялось очередное заседание дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которого президент России Владимир Путин затронул интересную тему. Он выразил недоумение по поводу санкций, введённых Японией против России, ведь Москва не делала ничего плохого Токио и даже вела переговоры о заключении мирного договора.

NetEase: аргументы Путина сработали, Япония смягчает санкции
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, CC BY-SA 4.0

Слова Путина вызвали широкий резонанс и неожиданную реакцию со стороны Японии, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

"Похоже, что некоторые аргументы, высказанные Владимиром Путиным на Валдайском форуме, достигли своей цели в Японии. Токио неожиданно решил смягчить санкции", — отмечает его автор.

По его словам, не прошло и недели после высказываний Путина, как из Японии начали поступать интересные новости. Стало известно, что правительство Японии фактически отменило часть санкций.

Были уточнены формулировки некоторых ограничений, что позволило ввозить в Россию так называемые мягкие гибридные автомобили, которые ранее были запрещены к экспорту. Таким образом, на российский рынок снова могут быть официально поставлены некоторые модели автомобилей от Honda, Nissan, Toyota и других производителей.

"Эти шаги могут указывать на то, что Япония планирует постепенно снимать ранее введённые санкции", — предполагает автор материала.

По его мнению, Путин переиграл Японию — она начала уступать. Россия с самого начала санкционного противостояния заявила, что эти ограничения бесполезны, и что она хорошо подготовилась к ним, в отличие от тех стран, которые их вводят. И это подтвердилось на практике.

Санкции вызвали множество проблем в японской экономике, особенно сильно пострадал бизнес автомобильных компаний, потерявших доступ к одному из крупнейших рынков. В итоге Токио не выдержал и воспользовался моментом: пока в США происходит передача власти от одного президента к другому, японцы начали искать возможность сближения с Россией. Поводом для этого стало выступление Путина на Валдае. Он дал понять, что Россия открыта для диалога и что перезагрузка отношений с Японией возможна.

"Японскому правительству пора перестать действовать по указке США, как это было при администрации Байдена, и установить новые дипломатические отношения с соседней Россией", — считают в Китае.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония автомобиль
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