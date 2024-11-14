Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате

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Конференция по климату в Баку не выработает единых правил финансирования Парижского соглашения. Потому что на самом деле идёт борьба не за климат, а между "биг ойл" и "биг зелёные технологии".

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Аргентина покидает конференцию по климату в Баку

Президент Аргентины Хавьер Милей приказал аргентинским делегатам, ведущим переговоры по соглашению о "климатическом финансировании", покинуть конференцию в Баку (COP29).

Милей считает изменение климата мистификацией и убеждён, что меры по смягчению его воздействия на планету являются частью "социалистической лжи", которую пытается навязать ООН.

"Климатическая система не должна стать навязыванием правил и обязательств всем странам в равной степени, это противоречит основополагающим принципам Парижского соглашения", — написали в своём заявлении аргентинские представители на COP29. "Аргентинская Республика отвергает введение правил и запретов, продвигаемых теми странами, которые развились благодаря тому, что делали то же самое, что теперь они ставят под сомнение. Наша страна утверждает, что крайне важно, чтобы все соображения, связанные с проблемой климата, подтверждались научными достижениями, основанными на убедительных доказательствах, без какого-либо догматизма", — говорится в тексте.

"Биг ойл" против "биг зелёные технологии"

Аналитики предполагают, что позиция Милея — это последствие избрания президентом США Дональда Трампа, который пообещал снова вывести свою страну Парижского соглашения.

Почему США то присоединяются к Парижскому соглашению, то выходят из него? Потому что спонсоры Трампа — это нефтяные и газовые компании, главные загрязнители природы, а спонсоры демократов — транснациональные компании, занимающиеся "зелёными технологиями". У Милея в Аргентине намечается активная разработка сланцевого газового месторождения "Вака муэрта" грязными методами гидроразрыва.

В ООН сейчас рулят "зелёные". Главная задача их конференции в Баку — выработать новые правила финансирования борьбы с якобы потеплением климата, а на самом деле дать заработать своим "зелёным" спонсорам. Идёт обсуждение помощи в виде кредитов тем странам, кто не может финансировать борьбу с выбросами парниковых газов. Помимо критериев выделяемой суммы и графика помощи, страны должны договориться о том, кто платит.

За чей счёт банкет?

И вот это — главный вопрос. Допустим, Всемирный банк намерен выделять в год 150 млрд долларов США на поддержку климатических проектов в течение ближайших десяти лет. В прошлом году он выделил 43 млрд долларов на климатическое финансирование для развивающихся стран. Однако об эффективности кредитов ничего сказать не может.

Хотят привлечь к финансированию частные банки, но они связаны с пенсионными фондами и не могут рисковать инвестициями, которые попросту разворуют.

В 2009 году 30 развитых стран взяли обязательства выделять ежегодно 100 млрд долларов на "климатические действия". Теперь нужны триллионы долларов в год. Новое исследование, опубликованное на этой неделе юридической фирмой A&O Shearman, описывает ежегодный инвестиционный дефицит в размере 6 трлн долларов до 2030 года для декарбонизации мировой экономики темпами, требуемыми Парижским климатическим соглашением.

Европейский союз и США хотят, чтобы Китай взял на себя часть затрат, но это будет трудным делом. Китай, основной источник выбросов парниковых газов, имеет собственную программу оздоровления климата, в частности собственными "зелёными" технологиями. Но ему на этом заработать не дадут. Второй злостный загрязнитель США, как мы видим, вообще при Трампе откажется платить.

Геополитика также не даст прийти к соглашению. Министр климата Франции Аньес Панье-Рунаше отменила свою поездку на COP29 после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию ​​в преступлениях на её заморских территориях в Карибском море.

А что Россия?

Российская делегация, заметно расширившаяся по сравнению с двумя предыдущими годами, на СОР29 будет продвигать создание общих углеродных рынков со странами БРИКС. Россия больше очищает, чем загрязняет, она продаёт свои углеродные единицы, поэтому выходить из Парижского соглашения не будет. К тому же сейчас торговать с Европой без вклада в декарбонизацию буквально в каждом товаре невозможно, такие товры просто не допускаются на европейский рынок, хотя, например, Милея это не пугает.

Уточнения

Конференция ООН по изменению климата 2024 года или Рамочная конвенция ООН об изменении климата 2024 года, более известная как COP29, проходит в Баку (Азербайджан) с 11 по 22 ноября 2024 года.





Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).





Лома-де-ла-Лата (исп. Loma de la Lata) — нефтяное месторождение и месторождение сланцевого газа в Аргентины. Расположено в сланцевой формации «Вака Муэрта» в провинции Неукен, в 1200 км к юго-западу от Буэнос-Айреса.





