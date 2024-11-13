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Олег Артюков

В США рассказали, как Москва перехитрила Вашингтон в Арктике

NI: США потеряли Арктику из-за хитрости России
2:26
Экономика

В последнее время США и другие западные страны проявляют всё больший интерес к Арктике. Они заявляют о своём намерении расширить своё влияние в этом регионе и тем самым составить конкуренцию России.

NI: США потеряли Арктику из-за хитрости России
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, CC BY-SA 3.0

Американцы уже проиграли в Арктике, хотя пока ещё не осознают этого, говорится в материале издания The National Interest.

"Америка потеряла Арктику", — с сожалением отмечает его автор.

Обозреватель The National Interest подчёркивает, что Россия является наиболее влиятельным игроком в Арктике. Более половины арктического побережья принадлежит Российской Федерации. Несмотря на это, даже в период холодной войны Москва и Вашингтон находили общий язык и совместно поддерживали статус-кво в регионе.

Однако ситуация изменилась. Западные страны отказались от сотрудничества с Россией, а те, кто пытался переубедить лидеров Запада и отговорить их от этого, были названы сторонниками Путина. В результате США проиграли.

Автор материала обращает внимание на то, что участие России в Арктическом совете, который является единственным органом, управляющим регионом, было приостановлено. Москва не стала бездействовать и воспользовалась тем, что Запад её игнорирует. В ответ она нашла новых партнёров.

"Россия больше не заинтересована в поддержании статус-кво в Арктике", — считает эксперт The National Interest.

РФ укрепила сотрудничество с Китаем и начала реализовывать с ним крупные проекты в Арктике. В частности, Договор о Шпицбергене является ключевым документом для Арктики и определяет порядок взаимодействия между странами в регионе.

Однако Россия нашла способ обойти ограничения в договоре и с помощью лазеек помогла Китаю открыть исследовательскую станцию на Шпицбергене, что стало подтверждением присутствия Китая в Арктике.

"Важно не только выполнять обязательства, но и толковать их. Именно в этом Россия и Китай нас перехитрили. Вашингтон не справляется с серыми зонами", — считает автор материала.

На Западе считают, что США не готовы конкурировать с Россией и Китаем в Арктике. Теперь американцам придётся регулярно сталкиваться с китайским флотом или береговой охраной Китая, которые действуют вблизи Аляски.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы арктика
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