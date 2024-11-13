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Любовь Степушова

Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит?

4:37
Экономика

Россия снова списала африканским странам долги и выделяет из бюджета полмиллиарда рублей на финансирование инвестиционных проектов в 2025 году. Это выгодно РФ со многих точек зрения.

Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит?
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Никольский, РИА «Новости», CC BY 4.0

Россия списала Африке долги и получит доступ к выгодным проектам и активам

Россия списала задолженности африканским странам на 20 млрд долларов, заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов по итогам первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка, состоявшейся в Сочи 9-10 ноября. 

"Около 20 млрд [долларов] списали. У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития", — пояснил Богданов.

То есть Россия получает преференции вложить новые кредиты в перспективные проекты и активы в этих странах.

Вероятно, это энергетические проекты, в том числе, "Росатома", проекты в сельском хозяйстве, рыболовстве, добыче полезных ископаемых. По данным западных источников, Россия получила доступ к золоту и алмазам в Центральноафриканской Республике (ЦАР), кобальту в Конго, золоту и нефти в Судане, хромиту на Мадагаскаре, платине и алмазам в Зимбабве, а также урану в Намибии и Нигере.

Африка — это также огромный быстро развивающийся рынок, с которым можно не только торговать, но торговать за рубли, обеспечивая себя долгосрочными заказами, а значит и работой тысячи россиян. На рубли будет закупаться российское оборудование, которое будет создаваться под африканские условия, а значит будет развиваться и наука. Не случайно Москва не только прощает долги, но и инвестирует в Африку.

Правительство России предлагает включить в проект бюджета страны выделение 500 млн рублей на финансирование инвестиционных проектов в африканских странах в 2025 году.

Какие ещё преференции Россия получает за списанные долги?

Помимо вышеуказанных выгод, РФ получает расширение военно-технического сотрудничества. Уже заключены 33 соглашения со странами Африки, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Там, где русские — там безопасно", — сказал Кобяков. Добавим — безопасно и для России. Например, база в Судане будет контролировать Красное море. Хартум подтвердил заинтересованность в проекте.

Базы в Гвинее-Бисау или Сан-Томе и Принсипи обеспечат снабжение в ЦАР, Нигере, Мали, Буркина-Фасо "Африканского корпуса" Минобороны, который имеет возможность контролировать западные военные базы, логистику, промышленные объекты в обширной зоне Сахеля. Москва пытается укрепить свои отношения с Того, чтобы укрепить свой логистический коридор из Ливии через Сахель в Атлантику. Присутствие военных в Ливии ограничивает доступ Запада к ливийской нефти, увеличивая его зависимость от российских поставок энергоносителей.

Также Москва получит политическую поддержку в международных организациях. Например, комиссар по политическим вопросам, миропорядку и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель-Фатау Мусах заявил, что Украина в Донбассе проводила геноцид русских.

"Мы знаем, что сейчас происходит продолжение уничтожения людей, их языка, культуры внутри страны по отношению к конкретному народу. Если это не геноцид, то что тогда? Поэтому Россия была вынуждена ответить на агрессию", — сказал Мусах.

По его словам, вторжение Украины в Курскую область в августе также может рассматриваться как государственный терроризм со стороны Украины.

Россия благодарна Советскому Союзу, как и Африка

В развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государств континента. У всех народов Африки со времен СССР сохраняются очень тёплые отношения к России. Советская интернациональная помощь сохранилась в виде заводов и русофилов и сегодня даёт РФ возможность развиваться в отношениях с Глобальным Югом, так как в Африке активно работают союзники по БРИКС, Китай прежде всего.

Уточнения

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) — региональный союз стран Западной Африки. Блок имеет собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG.Штаб-квартира ЭКОВАС расположена в Абудже (Нигерия).

Сахе́ль  — африканский регион Судан (не путать с государством Судан). Включает двенадцать стран и 300 млн населения (2018). «Это тысячи километров саванн и полузасушливых полей, протянувшихся от Атлантического океана до Красного моря». С 2014 года для координации действий государств Сахеля существует международное региональное объединение «Сахельская пятёрка», в которую входили Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. В 2024 году Буркина-Фасо, Мали и Нигер вошли в Конфедерацию государств Сахеля.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы инвестиции михаил богданов
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