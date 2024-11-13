Укрепление доллара создаст большие проблемы всему миру

The Economist: если доллар укрепится, весь мир ждут проблемы

6:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 1971 году министр финансов США Джон Коннелли заявил своим европейским коллегам, что доллар — это "наша валюта, но ваша проблема". С тех пор прошло полвека, но высказывание Коннелли не потеряло своей актуальности.

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Хотя стоимость доллара по-прежнему в значительной степени определяется внутренними событиями в Америке, его колебания вызывают реакцию по всему миру, говорится в материале британского издания The Economist.

Одно из таких серьёзных колебаний может произойти в ближайшем будущем. Экономическая политика, обещанная избранным президентом США Дональдом Трампом, может оказать стимулирующее воздействие на доллар и создать проблемы для экономического роста во всём остальном мире.

Пока неясно, какие именно части своей экономической программы Трамп захочет и сможет реализовать. Однако ажиотаж на американских фондовых рынках даёт представление о том, чего ожидают инвесторы. Индекс крупных американских компаний S&P 500 достигал рекордных значений три дня подряд после выборов.

Трейдеры полагают, что новая администрация увеличит прибыль американских компаний за счёт снижения налогов и дерегулирования на фоне роста государственных займов. В свою очередь, сочетание более высокого дефицита и вновь разгоревшейся инфляции может вынудить центральный банк страны сохранить процентную ставку на более высоком уровне. Это сделает владение долларовыми ценными бумагами более привлекательным, обеспечив доллару попутный ветер, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Частично этот сценарий уже реализуется. Седьмого ноября Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила базовую процентную ставку на четверть пункта, и теперь целевой диапазон составляет 4,5-4,75 процентов. Однако председатель Джером Пауэлл допускает возможность того, что на декабрьском заседании ФРС сохранит ставку на прежнем уровне, а не продолжит её снижение.

Характерно, что в заявлении комитета по фиксации процентной ставки, сопровождающем его решение, уже не упоминается о "большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к двум процентам", как это было в сентябрьском отчёте.

За последние четыре недели перспектива повышения процентной ставки в США привела к росту курса доллара на полтора процента по отношению к широкой корзине валют.

Такое развитие событий часто сопровождается ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны продавать рискованные активы и покупать те, которые считают безопасными, в частности, доллар и казначейские облигации США. Хотя ухудшение прогнозов, как правило, способствует укреплению доллара, повышение его курса часто приводит к ухудшению перспектив.

Исследование Международного валютного фонда, опубликованное в 2023 году, показало, что за год десятипроцентный рост курса доллара привёл к снижению объёма производства в странах с формирующейся рыночной экономикой на 1,9 п. п. Богатые страны страдают меньше, но их производство всё равно сократилось на 0,6 п. п. Восстановление происходит медленно: согласно докладу, пагубные последствия укрепления доллара, как правило, сохраняются в течение двух с половиной лет для развивающихся экономик и в течение года — для богатых стран.

Колебания курса доллара оказывают влияние на мировую экономику по двум основным направлениям: торговому и финансовому. Более 40 процентов мировой торговли, в основном без участия Америки, осуществляется в долларах. Укрепление валюты США повышает издержки импортёров, снижая спрос на товары из-за рубежа и сокращая общие объёмы торговли. Таким образом, во многих странах Азии и Латинской Америки колебания курса доллара имеют большее значение, чем поведение местных валют.

Одно научное исследование от 2020 года показало, что рост курса доллара на один процент по отношению к остальным валютам предсказывает сокращение торговли между другими странами мира на 0,6 процентов после учёта других факторов.

По данным Банка международных расчётов (МБР, клуб центральных банков), укрепление доллара также повышает издержки при покупке товаров-посредников, создавая риск коллапса протяжённых цепочек поставок.

Не менее важным, чем влияние роста курса американской валюты на торговлю, является реакция финансового сектора. Для стран и компаний, которые берут займы в долларах, но не имеют в них источников дохода, рост курса автоматически увеличивает их долговое бремя и процентные расходы.

Более высокая процентная ставка в Америке в сочетании с растущим курсом доллара также снижает привлекательность инвестиций в остальной мир. Капитал имеет тенденцию к оттоку с развивающихся рынков, что также вынуждает их повышать процентные ставки, ужесточая денежно-кредитные условия как раз в тот момент, когда их экономика может начать страдать от общего замедления темпов роста торговли.

Это притягательное влияние на стоимость заимствований за пределами США уже очевидно. Рано утром 6 ноября, когда стали известны результаты выборов, доходность американских казначейских облигаций резко возросла. То же самое произошло с доходностью государственных облигаций Австралии, Новой Зеландии и Японии. С тех пор некоторые из этих повышений отменили в ответ на сокращение ФРС, но эта передышка может оказаться лишь временной.

Любое повышение доходности было бы несвоевременным: многие центральные банки пытаются поддерживать вялый экономический рост внутри своих стран, снижая процентные ставки и облегчая кредитование.

Долго ли доллар сохранит силу — ещё предстоит выяснить.