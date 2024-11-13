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Александр Приходько

Победа на Эре инноваций. История эксперта, который знает, как превращать технологии в бизнес

Экономика

Октябрь 2024 года принес российскому технологическому сообществу новое подтверждение: инновации не обязательно должны быть сложными. Проект SunPeak Innovations Константина Феоктистова стал победителем конкурса "Эра инноваций", доказав — простота решения может быть важнее технологической изощренности.

Победа на Эре инноваций. История эксперта, который знает, как превращать технологии в бизнес
Фото: Фото из личного архива Константина Феоктистова

Конкурс, собравший более сотни технологических стартапов со всей России, в этом году сделал особый акцент на практическом применении инноваций. Жюри оценивало не столько технологическую новизну, сколько способность проектов решать реальные проблемы бизнеса. И здесь решение Феоктистова оказалось вне конкуренции.

SunPeak Innovations предложил рынку то, чего ему остро не хватало — доступную систему промышленного интернета вещей для малого и среднего бизнеса.

"Мы внимательно следим за проектами, которые демократизируют технологии, — отмечает председатель жюри конкурса. — Решение SunPeak особенно ценно тем, что делает современные технологии мониторинга доступными для тех, кто раньше не мог о них даже мечтать".

Однако за кажущейся простотой решения стоит серьезная экспертиза его создателя. Путь Феоктистова к этой победе начался задолго до создания SunPeak Innovations — с глубокого понимания того, как технологии могут и должны работать в реальном бизнесе.

Восемнадцать лет в промышленной автоматизации научили его главному: технологии должны решать конкретные задачи, а не создавать новые проблемы. Работая над проектами для РЖД и "Россетей", он видел, как даже крупные компании сталкиваются со сложностями при внедрении современных систем мониторинга.

Далее, при создании Курганского приборостроительного завода, Константин с нуля выстраивал технологические процессы, внедрял системы автоматизации, решал реальные проблемы цифровизации. Именно этот опыт позже лег в основу его подхода к созданию технологических продуктов.

"Когда ты сам прошел через все этапы внедрения сложных систем, начинаешь иначе смотреть на технологии", — объясняет стартап-разработчик.

Этот взгляд и определил его дальнейший путь — от управления производством к созданию технологического стартапа, а затем и к роли ментора для других проектов.

К моменту запуска SunPeak Innovations Феоктистов обладал уникальным сочетанием компетенций: глубокое понимание технологий, опыт создания производства с нуля и четкое видение того, что реально нужно бизнесу. Проект получил высшую награду "Эры инноваций" именно за то, что сделал промышленный интернет вещей реальностью для малого и среднего бизнеса.

В основе решения — глубокое понимание проблем автоматизации, накопленное за годы работы с промышленными системами. Вместо сложной интеграции и многомесячного внедрения Константин предложил рынку автономные датчики, которые начинают работать сразу после включения. Они подключаются к глобальной сети Helium без прокладки кабелей и настройки серверов.

Экологичность проекта проявляется не только в энергоэффективности устройств. Решение помогает бизнесу оптимизировать расход ресурсов: от электроэнергии до рабочего времени персонала. Датчики работают годами без обслуживания, не требуя замены батарей и регулярных проверок.

Искусственный интеллект в системе SunPeak анализирует данные и предлагает конкретные рекомендации на понятном бизнесу языке. Платформа подсказывает, как оптимизировать процессы и предотвратить возможные проблемы.

Победа в конкурсе "Эра инноваций" — не первое признание экспертизы Феоктистова. В 2022 году он стал лауреатом конкурса "Лучшие ESG проекты России". Тогда жюри особо отметило подход Константина к созданию экологичных технологических решений и их социальную значимость для развития бизнеса.

Профессиональное сообщество оценило уникальный опыт Феоктистова. В Ассоциации независимых директоров и в сообществе Strong People он развивает важное направление — внедрение современных технологий управления в российских компаниях. Его практический опыт создания производства и технологического стартапа помогает другим руководителям находить баланс между инновациями и реальными потребностями бизнеса.

В 2024 году профессиональное сообщество еще активнее привлекает экспертизу Феоктистова. В марте он вошел в состав жюри международного конкурса "Бизнес-лидеры Центральной Азии", где его опыт оказался особенно ценным при оценке проектов цифровизации традиционных отраслей. В октябре работал в жюри конкурса "Бридж", оценивая потенциал технологических стартапов с позиции их реальной применимости и влияния на развитие бизнеса.

Менторский подход Феоктистова сформирован его собственным путем в технологическом бизнесе.

"Большинство технологических стартапов спотыкаются не на сложности разработки, а на непонимании реальных потребностей рынка", — эта мысль определяет его работу с начинающими предпринимателями.

Константин помогает стартапам избежать типичных ошибок: чрезмерного усложнения продукта, увлечения технологиями ради технологий, потери фокуса на реальных проблемах клиентов.

Особое внимание он уделяет проектам в сфере промышленной автоматизации и интернета вещей. К каждому проекту он подходит с инженерной точностью: помогает выделить ключевые метрики успеха, оптимизировать процессы разработки, выстроить эффективную коммуникацию с клиентами. Здесь его экспертиза особенно ценна: умение найти баланс между технологическим совершенством и практической применимостью решений часто становится ключом к успеху проекта.

В отличие от классических бизнес-менторов, Феоктистов может не только посоветовать, но и помочь с технической стороной проекта. Его понимание технологий позволяет предметно обсуждать архитектуру решений, выбор технологического стека, вопросы масштабирования.

"Будущее технологического предпринимательства за теми, кто умеет не усложнять, а упрощать", — эта мысль Константина основана на глубоком понимании рынка.

Последние годы он наблюдает, как растет разрыв между возможностями современных технологий и способностью бизнеса их использовать.

Технологическое предпринимательство в России находится на пороге важных изменений. Феоктистов видит несколько ключевых направлений развития, где его экспертиза может принести максимальную пользу.

Первое — развитие образовательных программ для технологических предпринимателей. Опыт работы в жюри конкурсов показал: многим техническим специалистам не хватает понимания, как превратить технологию в работающий бизнес. В планах — создание практических курсов, основанных на реальных кейсах и опыте успешных проектов.

Второе направление — формирование сообщества технологических экспертов нового типа. Феоктистов уже работает над созданием такой экспертной сети, объединяя специалистов из разных областей технологического бизнеса.

В рамках этих направлений Феоктистов планирует усилить свою роль в профессиональных ассоциациях, расширить программы менторской поддержки и запустить новые инициативы по развитию технологического предпринимательства в России.

"Технологии либо работают, либо нет — середины не бывает", — этот принцип героя нашей статьи определяет его подход к любому проекту, будь то собственный стартап или менторская поддержка начинающих предпринимателей.

За два года его SunPeak Innovations прошел путь от идеи до признанного рынком решения, получил национальные награды и открыл технологии промышленного интернета вещей для тех, кто раньше не мог о них даже мечтать.

Но главное достижение — не в наградах и признании. Феоктистов создает новый стандарт работы с технологическими проектами. Его опыт показывает: успешные технологические продукты рождаются не в теории, а в реальной практике, когда ты точно знаешь, какую проблему решаешь и как это делать максимально просто.

Сегодня его экспертиза востребована и в жюри престижных конкурсов, и в профессиональных ассоциациях, и среди технологических стартапов. Потому что за ней стоит не только знание технологий, но и понимание того, как превратить сложное техническое решение в работающий бизнес.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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