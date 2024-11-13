Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на климатическом форуме в Баку (COP29), обрушился с критикой на Запад, который попытался организовать бойкот мероприятия. Он намекнул, что Баку может пересмотреть свои обязательства по поставкам газа в Европу.

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Алиев взбешён дезинформацией об Азербайджане в западных СМИ

Первое обвинение, которое Алиев в своём выступлении отверг, — это то, что Азербайджан является нефтедобывающей страной, поэтому не мог претендовать на организацию форума, борющегося за энергетический переход.

"Сразу после того, как Азербайджан был выбран местом проведения COP29, мы стали объектом скоординированной и хорошо организованной клеветнической кампании", — сказал Алиев, намекая на США, но прямо не называя.

По его словам, "западные фейковые новостные СМИ, неряшливые независимые НПО и некоторые политики, начали гонку по распространению дезинформации о нашей стране". Он привёл данные о том, что доля Азербайджана в мировых выбросах газа составляет "всего 0,1%", и назвал некоторые "зелёные" проекты Азербайджана.

Газ в Европу — это была не идея Азербайджана

Во-вторых, Алиев отверг обвинение в поставках газа в ЕС, что якобы тоже не служит декарбонизации. Президент подчеркнул, что это была инициатива ЕС, а не Баку:

"Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали декларацию о стратегическом партнёрстве в сфере энергетики. Но это была не наша идея. Это было предложение Европейской комиссии, поскольку в связи с изменением геополитической ситуации европейцам понадобился наш газ".

По словам Алиева, Азербайджан помог Европе, и теперь "восемь стран покупают азербайджанский газ". Европейская комиссия также попросила Баку удвоить поставки газа к 2027 году, добавил он.

По мнению лидера Азербайджана, "двойные стандарты, преподавание уроков другим странам и политическое лицемерие стали методом работы ряда политиков, контролируемых государством НПО и СМИ фейковых новостей в некоторых западных странах".

"Они использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы начать кампанию по бойкоту COP29 в Баку. Плохая новость для них: у нас зарегистрировано 72 тысячи участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров", — завершил Алиев.

"Деспотичный Азербайджан — не место проведения мировых саммитов"

Президент Азербайджана, вероятно, возмущён, в том числе, редакционной статьёй в The Washington Post, в которой утверждается, что климатическая конференция в Баку "явно усиливает деспотизм в Азербайджане", со ссылкой на доклад Human Rights Watch и Freedom Now.

В данном докладе подчёркивается, что в Азербайджане "десятки людей были арестованы по политически мотивированным и необоснованным уголовным обвинениям, в результате чего число политических заключённых увеличилось со 122 в декабре 2021 года до как минимум 303 человек". Называется имя Губада Ибадоглу, арестованного в июле 2023 года по обвинению в мошеннической экстремистской деятельности и деятельности фальшивомонетчиков. Настоящая причина его ареста, по мнению докладчиков, — Ибадоглу разоблачил "ненадлежащее управление нефтяными ресурсами Азербайджана президентом Ильхамом Алиевым".

В статье утверждается, что "проведение крупных климатических конференций в авторитарных государствах, таких как Азербайджан, подрывает легитимность таких собраний". В документе предполагается, выбрать Коста-Рику"с надёжной экологической репутацией и демократическими ценностями", что "может помочь положить конец поддержке режимов с плохими показателями в области прав человека".

Критика, прозвучавшая от Алиева в адрес западников, — это мягкая критика, так как это не позиция некоторых, а позиция всех политиков на Западе, и неолибералов, и консерваторов. Можно было бы подумать о более сильном ответе, и Алиев ясно намекает, что Европа может остаться без азербайджанского газа. В этом же контексте справедлив недавний отказ Баку от транзита газа в ЕС по своповой схеме через украинскую ГТС.

Уточнения

Конференция ООН по изменению климата 2024 года или Рамочная конвенция ООН об изменении климата 2024 года, более известная как COP29, станет 29-й конференцией Организации Объединенных Наций по изменению климата. COP29 проходит в Баку (Азербайджан) с 11 по 22 ноября 2024 года. Президентом COP29 в январе 2024 года избран Мухтар Бабаев. Самир Нуриев возглавляет Организационный комитет.





Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.



